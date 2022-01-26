Отправлено: - 06:48

Я:



[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 06:50]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 27.01.2022 - 06:55]

Цитата:28 лет прожил в селе, в Басбеке. Держал всегда от 4 до 7 коров, 4 лошадей, а моим соседям и одна коровенка была внапряг.Картошку выращивал 12 соток возле дома, и 15 соток на поле. Больше земли просто не давали в одни руки. Мой вам совет. Когда пишете ответ кому то, внимательно читайте все его комментарии на эту тему. Вдруг он вам уже ответил раньше? Или у вас злокачественный и заразный склероз головного мозга?