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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 00:06
Цитата:
А как их называть?
Он то извинился по моему после.
Но журналисты провокаторы это что то..
Да, это их хлеб, но и посылать их порой полезно..
elektron:
журналиста «тупым сукиным сыном» в
журналиста «тупым сукиным сыном» в
А как их называть?
Он то извинился по моему после.
Но журналисты провокаторы это что то..
Да, это их хлеб, но и посылать их порой полезно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8472
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 00:10
Цитата:
Как и во всём мире - журналистами. Или ещё какой президент позволял себе подобное.
ПС: Байден просто думал, что микрофон уже отключён.
111:
А как их называть?
А как их называть?
Как и во всём мире - журналистами. Или ещё какой президент позволял себе подобное.
ПС: Байден просто думал, что микрофон уже отключён.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 00:17
Цитата:
Ну это хотя бы честно..
А как про провокаторов думают другие, закрыто тайной..
Кстати у Путина тоже много раз такие провокаторы ойропейцы встречаются..
Ну Сокуров...
Ну это свой конечно..
elektron:
Байден просто думал, что микрофон уже
Байден просто думал, что микрофон уже
Ну это хотя бы честно..
А как про провокаторов думают другие, закрыто тайной..
Кстати у Путина тоже много раз такие провокаторы ойропейцы встречаются..
Ну Сокуров...
Ну это свой конечно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 00:25
Цитата:
Горожанина узнаю по вопросу....за освоение целинных и залежных земель...а дальше включай мозги....не блогадари....
elektron:
Горожанина узнаю по вопросу....за освоение целинных и залежных земель...а дальше включай мозги....не блогадари....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8472
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 00:37
Цитата:
Вот это счас к чему было? Вы как то разделяете горожан от сельчан?
Вы считаете кого то лучше, а кого то хуже? Для меня все люди = люди. А для вас?
Родился в Кустанае, но и с деревней дружу, у вас гляжу проблемы?
Доктор СИЗО:
Горожанина узнаю по вопросу....за освоение целинных и залежных земель.
Горожанина узнаю по вопросу....за освоение целинных и залежных земель.
Вот это счас к чему было? Вы как то разделяете горожан от сельчан?
Вы считаете кого то лучше, а кого то хуже? Для меня все люди = люди. А для вас?
Родился в Кустанае, но и с деревней дружу, у вас гляжу проблемы?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 01:07
Цитата:
Различие есть, и очень так сказать большое..
Сейчас это различие алмаатинцев на митингах проверили профессионалы и тоже выявили, оно очень различно так сказать, между коренными алматинцами и теми, кто коренной тоже, но приехал лет десять или пять лет назад..
elektron:
Для меня все люди = люди. А для вас?
Для меня все люди = люди. А для вас?
Различие есть, и очень так сказать большое..
Сейчас это различие алмаатинцев на митингах проверили профессионалы и тоже выявили, оно очень различно так сказать, между коренными алматинцами и теми, кто коренной тоже, но приехал лет десять или пять лет назад..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8472
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 01:20
Цитата:
Да и по событиям в Кустанае видно было. Но меня некоторые форумчане убеждали в обратном. И я им верю. Сам знаком с жизнью на селе. А на юге, там походу другие люди просто живут. Русский учить не хотят, работать по ходу тоже, а жить хотят как богатые. Таких и в России и везде по миру хватает.
111:
Различие есть, и очень так сказать большое..
Различие есть, и очень так сказать большое..
Да и по событиям в Кустанае видно было. Но меня некоторые форумчане убеждали в обратном. И я им верю. Сам знаком с жизнью на селе. А на юге, там походу другие люди просто живут. Русский учить не хотят, работать по ходу тоже, а жить хотят как богатые. Таких и в России и везде по миру хватает.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 01:22
Цитата:
Не, одинаковы в чем то..
Но менталитет, даже в амереканских фильмах показывают разность техасцев или алабамцев, что то в этом роде, с калифорнийцами или какими то более городскими и разность эта тоже огромна..
elektron:
Да и по событиям в Кустанае видно было. Но меня некоторые форумчане убеждали в обратном.
Да и по событиям в Кустанае видно было. Но меня некоторые форумчане убеждали в обратном.
Не, одинаковы в чем то..
Но менталитет, даже в амереканских фильмах показывают разность техасцев или алабамцев, что то в этом роде, с калифорнийцами или какими то более городскими и разность эта тоже огромна..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8472
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 01:27
Цитата:
Ты счас дохтера просто спас, вопрос то был к нему.
111:
с калифорнийцами или какими то более городскими и разность эта тоже огромна..
с калифорнийцами или какими то более городскими и разность эта тоже огромна..
Ты счас дохтера просто спас, вопрос то был к нему.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 01:34
Цитата:
Он ответит, что то невразумительное и почему ты будешь забанен..
elektron:
Ты счас дохтера просто спас,
Ты счас дохтера просто спас,
Он ответит, что то невразумительное и почему ты будешь забанен..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 06:10
Цитата:
Разные мы горожане и сельчане, когда я приехал учиться в город 16 летним мальчишкой, заметил это сразу. Произошло расслоение группы студентов на местных и не местных. В то время и в городе было неспокойно. Пивзаводовцы перли на вокзальных, наримановские хлопцы враждовали со всеми сразу. Местные сразу задавили деревенских, которые опасались мести местных, где они жили на сьемных квартирах. Пришлось обнажить свои кулаки. До 3 курса образумлял кулаками тупейших, насколько они не правы в спорах со мном.
Доктор СИЗО:
Разные мы горожане и сельчане, когда я приехал учиться в город 16 летним мальчишкой, заметил это сразу. Произошло расслоение группы студентов на местных и не местных. В то время и в городе было неспокойно. Пивзаводовцы перли на вокзальных, наримановские хлопцы враждовали со всеми сразу. Местные сразу задавили деревенских, которые опасались мести местных, где они жили на сьемных квартирах. Пришлось обнажить свои кулаки. До 3 курса образумлял кулаками тупейших, насколько они не правы в спорах со мном.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.01.22 - 06:25
Цитата:
Была такая серия книг, ЖЗЛ называется. Брался известный конструктор, летчик, адмирал, полководец, ученный, писатель, политик, революционер. Описывалась его жизнь с момента рождения до ухода из жизни. Гаратских жителей, как говорит наш Марик, среди них не встречал. Кто же они тогда? Обычные потребители? Ответа не надо! Предвижу шквал аплодисментов )))))
Доктор СИЗО:
Была такая серия книг, ЖЗЛ называется. Брался известный конструктор, летчик, адмирал, полководец, ученный, писатель, политик, революционер. Описывалась его жизнь с момента рождения до ухода из жизни. Гаратских жителей, как говорит наш Марик, среди них не встречал. Кто же они тогда? Обычные потребители? Ответа не надо! Предвижу шквал аплодисментов )))))
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