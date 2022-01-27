Отправлено: - 01:07

elektron:

Для меня все люди = люди. А для вас?

Цитата:Различие есть, и очень так сказать большое..Сейчас это различие алмаатинцев на митингах проверили профессионалы и тоже выявили, оно очень различно так сказать, между коренными алматинцами и теми, кто коренной тоже, но приехал лет десять или пять лет назад..