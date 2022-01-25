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Огурцы вчера, две маленькие мягкие жертвы аборта, на 560 тенге, а килограмм стоит 2600 с чем то.. Казахстанских огурцов.

Цитата:Вчера у тебя были маленькие колючие огурчики "Миринда"-оптовая цена на складской 1500-1600тнг.А сегодня у тебя огурцы "Рава"-оптовая примерно 860-900.