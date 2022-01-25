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≡ Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43404
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
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На совещании в акимате Костаная 20 января речь шла о том, что соответствующее постановление акимата области вступит в силу 25 января. Согласно этому документу, на месяц будут заморожены цены на 6 видов социально значимых продуктов. Однако сегодня выяснилось, что постановление начинает работать 28 января.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:34
#60
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Жена взяла не сильно красные.
Цена тут другая, выбор хороший и по ценам и по красноте..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:39
#61
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Огурцы вчера, две маленькие мягкие жертвы аборта, на 560 тенге, а килограмм стоит 2600 с чем то..
Казахстанских огурцов.
Ну это же совсем беспредел и выбора тотнет..
Сегодня хоть в этом магазине по 1100 по моему взяли, сейчас , а вот, 1169..

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8437
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 27.01.22 - 00:55
#62
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Цитата:
111:
Огурцы вчера, две маленькие мягкие жертвы аборта, на 560 тенге, а килограмм стоит 2600 с чем то.. Казахстанских огурцов.

Вчера у тебя были маленькие колючие огурчики "Миринда"-оптовая цена на складской 1500-1600тнг.
А сегодня у тебя огурцы "Рава"-оптовая примерно 860-900.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 27.01.22 - 00:58
#63
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Цитата:
Добринцофф:
Вчера у тебя были маленькие колючие огурчики "Миринда"-оптовая цена на складской 1500-1600тнг. А сегодня у тебя огурцы "Рава"-оптовая примерно 860-900.

Да ну..
Хорошо.
В А накрутка 200 тенге с чем то.
В С накрутка более 1000 тенге...
Но огурчики были уж больно сморщенные, выхода не было, мы фунчозу делали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 27.01.22 - 01:01
#64
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Цитата:
Добринцофф:
колючие огурчики "Миринда"-оптовая цена на складской 1500-1600тнг. А сегодня у тебя огурцы "Рава"-оптовая примерно 860-

А все таки, какие какие?
По дороже там что, витаминов больше?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8437
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 27.01.22 - 01:01
#65
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Цитата:
111:
Но огурчики были уж больно сморщенные, выхода не было

Центр города ,супермаркет для богатых :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 27.01.22 - 01:04
#66
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Цитата:
Добринцофф:
Центр города ,супермаркет для богатых

Магазин у дома...
Кстати, у меня тут на Фараби 85 нет магазинов у дома, ну кроме Тополька или как его там..
Но опять же ассортимент, его можно сказать нету, то, что мы привыкли брать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 27.01.22 - 01:12
#67
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Цитата:
Добринцофф:
супермаркет для богатых

Для студентов, там в основном они обитают, не затариваются как мы полными телегами и телеги там махонькие махонькие..
Ребенок еле в одну помещается..
А когда там пиво по 20 бутылок набираешь, это вообще что то...
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