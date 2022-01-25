Отправлено: - 23:08

drakon:

сегодня по 22 тенге?...

Цитата:Видишь, как снизилось..Но я брал в центре в супермаркете, там не снижают, Добринцов сказал что там что то не подписали.Но капуста по 104, вроде как пойдет пока.