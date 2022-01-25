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≡ Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43401
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
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На совещании в акимате Костаная 20 января речь шла о том, что соответствующее постановление акимата области вступит в силу 25 января. Согласно этому документу, на месяц будут заморожены цены на 6 видов социально значимых продуктов. Однако сегодня выяснилось, что постановление начинает работать 28 января.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24009
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:05
#45
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Цитата:
111:
Вчера брал по 1299

А сегодня по 22 тенге?... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 26.01.2022 - 23:06]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8404
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:08
#46
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Цитата:
drakon:
сегодня по 22 тенге?...

Видишь, как снизилось..
Но я брал в центре в супермаркете, там не снижают, Добринцов сказал что там что то не подписали.
Но капуста по 104, вроде как пойдет пока.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8404
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:11
#47
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Пиво Холс. лихт, всего 265.
Мартини 7.5 градуса все равно кусается, 5850.
Блин, жена говорит давай подождем, вдруг скидки будут..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15142
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:14
#48
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А че там написано насчет весов самообслуживания?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4873
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:15
#49
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Цитата:
drakon:

Честный ответ, не заметил в темноте в горячке разборки, я же чугунным колосником на проволоке удачно размахивал.... 8-) :-P :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 23:17]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8404
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:17
#50
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Цитата:
maxsaf:
че там написано насчет весов самообслуживания

Взвешиваешь сам яблоки, картошку, бананы и тд.
А в Смайле сам себя на кассе обслуживаешь, вместо кассиров..
Но кто хочет, идет на кассу.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8404
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:18
#51
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Цитата:
maxsaf:
написано

Не понял просто, где написано
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8404
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 23:21
#52
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Сегодня доволен как потратил, всего 18 тысяч.
И это мы еще мясо птицы взяли сейчас печь..
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