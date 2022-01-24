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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15132
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.01.22 - 22:21
#6616
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Цитата:
таноми52:
Прекрасный тренаж, и другим намёк!

Туран в шоке :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.01.22 - 21:54
#6617
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"Русский стартер".25 минут, заводили, левого.

Всётаки - завели. Я исё это время - ждал.
Благо не торопился, никуда... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.01.22 - 21:07
#6618
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Да вот походил по русскому магазину.

Что-то, знакомое - увидел... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15481
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.01.22 - 21:13
#6619
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Цитата:
drakon:
Что-то, знакомое - увидел..


а ты раньше где его видел?
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