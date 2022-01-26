abaika95: Пока нужно станет Путю табакеркой прибьют
Какой-то шпик у вас в НГ ну очень туповатый! Про снег давно прошедший лучше всего обсуждают на сайтах украинских селюков бандеровские агитбригады с методичками в которых прямо написано что выделять и клепать. и они теребонькают этот снег в меру своего скудного пещерного разума, и когда снег и когда давно убрали.
Да, кстати по упоминаемым ТАБАКЕРКАМ от этого занудного персонажа НГ Там на укросайтах, для так скажем малограмотных, обсуждали ещё с 2015 года и до сих пор перетирают на форумах шпики между собой. Но только этот тут очень унылый глупый.
Вот например копирую как там такие шпикачки работают пытаясь живописно расписать: Цитата:
Богдан Штайнер Все отчетливо понимают, что Путина либо саданут табакерочкой, либо тюрьма. Я ставлю 70 на 30, что саданут табакерочкой. Вообще, я думаю, тут же ночная кукушка, она перекуёт. Светлана Медведева будет теребить мужа: «Дима, Дима, ну чего мы будем из-за этого Окурка (кличка Путина в КГБ - UAInfo) сидеть, Дима, ну садани его табакерочкой! Ну ты же сильный, ты же штангой занимался! Дима, тогда тебя помилуют... Дима, я не хочу в Шушенское (в этом посёлке в Красноярском крае отбывали ссылку многие персонажи российской истории - от декабристов до Ленина - UAInfo)!» Медведев возьмёт кистень, зайдёт в кабинет к Путину, скажет: «Владимир Владимирович, у вас бриллиант под батарею закатился!» Путин нагнётся, а Медведев ка-а-ак шандара-а-ахнет его по башке кистенем! Путин упадёт
Это 2015 год. Если хочется напрямую прочитать ресурс недоумков и откуда берут балалайки с номерочками свою писанину
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