Отправлено: - 20:36

abaika95:

Пока нужно станет Путю табакеркой прибьют

Богдан Штайнер Все отчетливо понимают, что Путина либо саданут табакерочкой, либо тюрьма. Я ставлю 70 на 30, что саданут табакерочкой. Вообще, я думаю, тут же ночная кукушка, она перекуёт. Светлана Медведева будет теребить мужа: «Дима, Дима, ну чего мы будем из-за этого Окурка (кличка Путина в КГБ - UAInfo) сидеть, Дима, ну садани его табакерочкой! Ну ты же сильный, ты же штангой занимался! Дима, тогда тебя помилуют... Дима, я не хочу в Шушенское (в этом посёлке в Красноярском крае отбывали ссылку многие персонажи российской истории - от декабристов до Ленина - UAInfo)!» Медведев возьмёт кистень, зайдёт в кабинет к Путину, скажет: «Владимир Владимирович, у вас бриллиант под батарею закатился!» Путин нагнётся, а Медведев ка-а-ак шандара-а-ахнет его по башке кистенем! Путин упадёт

[Исправлено: Серый волк, 26.01.2022 - 17:41]

Цитата:Какой-то шпик у вас в НГ ну очень туповатый!Про снег давно прошедший лучше всего обсуждают на сайтах украинских селюков бандеровские агитбригады с методичками в которых прямо написано что выделять и клепать. и они теребонькают этот снег в меру своего скудного пещерного разума, и когда снег и когда давно убрали.Да, кстати по упоминаемым ТАБАКЕРКАМ от этого занудного персонажа НГТам на укросайтах, для так скажем малограмотных, обсуждали ещё с 2015 года и до сих пор перетирают на форумах шпики между собой.Но только этот тут очень унылый глупый.Цитата:Это 2015 год. Если хочется напрямую прочитать ресурс недоумков и откуда берут балалайки с номерочками свою писанинуНо этот номерковый балалайка ну хоть бы что-нибудь добавил к сухой методичке бандоса.