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≡ Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43401
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
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На совещании в акимате Костаная 20 января речь шла о том, что соответствующее постановление акимата области вступит в силу 25 января. Согласно этому документу, на месяц будут заморожены цены на 6 видов социально значимых продуктов. Однако сегодня выяснилось, что постановление начинает работать 28 января.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8395
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 20:54
#30
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Цитата:
drakon:
Мама, солила, в бочках, деревянных

А, мы не солили, теща солила еще когда жива была, мы нет..
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4868
Re: Постановление о введении предельных цен на социально...
Отправлено: 26.01.22 - 21:18
#31
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Сегодня после обеда заехал в один из небольших супермаркетов города. Не заметил особой разницы в новых ценах. Также все дорого и недоступно для кошелька для людей со средним достатком. Зато обратил внимание,что один морозильный лоток забит до верху 2 наименованиями мясных субпродуктов. Цены на них небрежно набиты списком на какой то картонке. Я покупал такой товар в ту пору, когда имел бульдога с непомернным аппетитом.Так так! Вот она значит такая забота в действии о простом народе! Спасибочки большое!Пришли в голову мысли, что понижение цен на субпродукты, которые никто не берет, лихвой перекрыто с повышением цен на масло,сахар и остальные продукты. Владельцы супермаркетов уже начали зарабатывать неплохую маржу на сомнительной акции! :-o :oops:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4868
Re: Постановление о введении предельных цен на социально...
Отправлено: 26.01.22 - 21:31
#32
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Цитата:
drakon:

По немецки говорили твои соседи при таких встречах? У нас в Басбеке была только одна немецская семья со странной фамилией Степаненко. Откуда им досталась эта украйнская фамилия? Приезжал к ним братец иногда с такой же фамилией с Затоболовки. Занимал высокий пост в райадминистрации. Старшие у них были сплошные Адольфы, Вильгельмы, дети носили русские имена Александр, Валера.
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