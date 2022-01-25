Отправлено: - 21:18

Сегодня после обеда заехал в один из небольших супермаркетов города. Не заметил особой разницы в новых ценах. Также все дорого и недоступно для кошелька для людей со средним достатком. Зато обратил внимание,что один морозильный лоток забит до верху 2 наименованиями мясных субпродуктов. Цены на них небрежно набиты списком на какой то картонке. Я покупал такой товар в ту пору, когда имел бульдога с непомернным аппетитом.Так так! Вот она значит такая забота в действии о простом народе! Спасибочки большое!Пришли в голову мысли, что понижение цен на субпродукты, которые никто не берет, лихвой перекрыто с повышением цен на масло,сахар и остальные продукты. Владельцы супермаркетов уже начали зарабатывать неплохую маржу на сомнительной акции!