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Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43401
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
На совещании в акимате Костаная 20 января речь шла о том, что соответствующее постановление акимата области вступит в силу 25 января. Согласно этому документу, на месяц будут заморожены цены на 6 видов социально значимых продуктов. Однако сегодня выяснилось, что постановление начинает работать 28 января.
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Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 20:00
Цитата:
А что, кто не подпишет, ничего тому не будет?
Добринцофф:
Smоl и не пописывал никаких соглашенний
Smоl и не пописывал никаких соглашенний
А что, кто не подпишет, ничего тому не будет?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2431
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 20:07
Цитата:
Логика в том что: власть выбирает популисткие методы или заигрывает с народом, реально работать не могут - не с населением, не с предпринимателями, время то рыночное, а Президент дал им установку6 - цены снизить чисто по советски, как раньше было к какому нибудь сьезду или ноябрьским праздникам. Магазинчики у дома, к ним и сельские относятся - это крайние в цепочке реализации товара, власти надо идти с первого посредника от производителя и до Складских или ОРТ, если они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотят разбираться с ценами, а не ИМИТИРОВАТЬ бурную деятельность. В этой цепочке самые большие накрутки, или же использовать механизм субсидирования, в том числе и магазинчики у дома.
[Исправлено: ACROS, 25.01.2022 - 20:13]
Добринцофф:
Где тут логика?
Где тут логика?
Логика в том что: власть выбирает популисткие методы или заигрывает с народом, реально работать не могут - не с населением, не с предпринимателями, время то рыночное, а Президент дал им установку6 - цены снизить чисто по советски, как раньше было к какому нибудь сьезду или ноябрьским праздникам. Магазинчики у дома, к ним и сельские относятся - это крайние в цепочке реализации товара, власти надо идти с первого посредника от производителя и до Складских или ОРТ, если они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотят разбираться с ценами, а не ИМИТИРОВАТЬ бурную деятельность. В этой цепочке самые большие накрутки, или же использовать механизм субсидирования, в том числе и магазинчики у дома.
[Исправлено: ACROS, 25.01.2022 - 20:13]
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 20:12
Цитата:
Подписывать или нет это твоё право,хотя сейчас акиматы принудительно пытаются заставить,но если ты продаёш капусту по 365 то рядом должна быть и по 104,то же самое с луком,надо поставить по 86 социальный и рядом можешь продавать нормальный по любой цене.
Сегодня на ОРТ капусту вообще не отпускали,лежит пока до лучших времён.
111:
А что, кто не подпишет, ничего тому не будет?
А что, кто не подпишет, ничего тому не будет?
Подписывать или нет это твоё право,хотя сейчас акиматы принудительно пытаются заставить,но если ты продаёш капусту по 365 то рядом должна быть и по 104,то же самое с луком,надо поставить по 86 социальный и рядом можешь продавать нормальный по любой цене.
Сегодня на ОРТ капусту вообще не отпускали,лежит пока до лучших времён.
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 20:19
Цитата:
За наш счёт,предприниматели они же законопослушные,на барикады 5 января не лезли,значит можно на них ездить так получается?
Цитата:
На ОРТ там бесполезно такими методами действовать,продавцы просто позвонят на юга и скажут пока тут бардак капусту сюда не везите вот и всё.
Местные производители свой долг перед родиной уже выполнили,так как продали часть урожая стабфонду ещё по осени и сейчас скидывать ценники на свой товар не собираются.
ACROS:
Логика в том что: власть выбирает популисткие методы или заигрывает с народом.
Логика в том что: власть выбирает популисткие методы или заигрывает с народом.
За наш счёт,предприниматели они же законопослушные,на барикады 5 января не лезли,значит можно на них ездить так получается?
Цитата:
ACROS:
власти надо идти с первого посредника от производителя и до Складских или ОРТ
власти надо идти с первого посредника от производителя и до Складских или ОРТ
На ОРТ там бесполезно такими методами действовать,продавцы просто позвонят на юга и скажут пока тут бардак капусту сюда не везите вот и всё.
Местные производители свой долг перед родиной уже выполнили,так как продали часть урожая стабфонду ещё по осени и сейчас скидывать ценники на свой товар не собираются.
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 21:28
Цитата:
Подождут пару дней, привезут подгнившую..
По 50 тенге..
Добринцофф:
действовать,продавцы просто позвонят на юга и скажут пока тут бардак капусту сюда не везите вот и всё.
действовать,продавцы просто позвонят на юга и скажут пока тут бардак капусту сюда не везите вот и всё.
Подождут пару дней, привезут подгнившую..
По 50 тенге..
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 23:22
Цитата:
Капуста на юге прям на поле стоит,её не рубят всю зиму,поэтому у нее состояние свежей,если в Казахстане нельзя продавать,продадут Росиянам,у них нет таких ограничений.
111:
Подождут пару дней, привезут подгнившую.. По 50 тенге.
Подождут пару дней, привезут подгнившую.. По 50 тенге.
Капуста на юге прям на поле стоит,её не рубят всю зиму,поэтому у нее состояние свежей,если в Казахстане нельзя продавать,продадут Росиянам,у них нет таких ограничений.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5052
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 00:50
Действительно, пусть какие-то надбавки к пособиям и пенсиям делают, а то крайними хотят сделать коммерсантов. Что-то логики никакой не вижу в их решениях,
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 20:08
Цитата:
Ниче себе..
Какие тонкости.
Ни додумался бы до этого..
Добринцофф:
Капуста на юге прям на поле стоит,её не рубят всю зиму,поэтому у нее состояние свежей
Капуста на юге прям на поле стоит,её не рубят всю зиму,поэтому у нее состояние свежей
Ниче себе..
Какие тонкости.
Ни додумался бы до этого..
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 20:09
Но это вроде как на две недели, потом пересмотр цен вроде
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 20:19
Цитата:
Марик, у нас, дома. Тоже рубили,
с началом - морозов...
111:
Ни додумался бы до этого..
Ни додумался бы до этого..
Марик, у нас, дома. Тоже рубили,
с началом - морозов...
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 20:21
Цитата:
Мы как то сажали, потом ее некуда оказывается девать, как ее хранить то в таких количествах
drakon:
Марик, у нас, дома. Тоже рубили,
Марик, у нас, дома. Тоже рубили,
Мы как то сажали, потом ее некуда оказывается девать, как ее хранить то в таких количествах
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 20:29
Цитата:
Мама, солила, в бочках, деревянных...
111:
как ее хранить то в таких количествах
как ее хранить то в таких количествах
Мама, солила, в бочках, деревянных...
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 20:35
Зимой, каждое воскресенье, картошка-толчёнка,
с тушённой квашенной капустой и мясом,
шошка. Любимое, немцами - блюдо...
с тушённой квашенной капустой и мясом,
шошка. Любимое, немцами - блюдо...
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 20:40
Соседи собирались. Самогоночку,
немножко - пили. Новостями -
делились.Интересно, всё это,
нам было. Но нас, пацанов,
в хорошую погоду, на улицу -
выгоняли...
немножко - пили. Новостями -
делились.Интересно, всё это,
нам было. Но нас, пацанов,
в хорошую погоду, на улицу -
выгоняли...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8112
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 20:44
Цитата:
какая чушь, однако...
Как это? кочаны выросли и просто на поле стоят?... при том, что и на юге бывают заморозки, которые и капусту похерят. При этом она поливается теми же дождями, а значит может просто перезреть и полопаться - потерять товарный вид. Никто не будет урожаем так рисковать.
На юге урожай давно уже продан был и в Казахстане, и в соседние страны. Её просто напросто в стране уже осталось, скажу по секрету, на месяц. Поэтому отдавать задарма никто из товаропроизводителей не хочет.
Сказалось то, что в предыдущие 2 года из-за засухи был значительно меньше урожай. Все, кто сажал капусту были по этой культуре в минусах и в прошлом году снизили площади, поэтому дефицит был и в начале прошлого лета, гарантирован и в недалеком будущем.
Так, что запасайтесь кочанами любители капусты... изучайте народные способы хранения до нового урожая в погребе и будет вам капустное щастье.
Добринцофф:
Капуста на юге прям на поле стоит,её не рубят всю зиму,
Капуста на юге прям на поле стоит,её не рубят всю зиму,
какая чушь, однако...
Как это? кочаны выросли и просто на поле стоят?... при том, что и на юге бывают заморозки, которые и капусту похерят. При этом она поливается теми же дождями, а значит может просто перезреть и полопаться - потерять товарный вид. Никто не будет урожаем так рисковать.
На юге урожай давно уже продан был и в Казахстане, и в соседние страны. Её просто напросто в стране уже осталось, скажу по секрету, на месяц. Поэтому отдавать задарма никто из товаропроизводителей не хочет.
Сказалось то, что в предыдущие 2 года из-за засухи был значительно меньше урожай. Все, кто сажал капусту были по этой культуре в минусах и в прошлом году снизили площади, поэтому дефицит был и в начале прошлого лета, гарантирован и в недалеком будущем.
Так, что запасайтесь кочанами любители капусты... изучайте народные способы хранения до нового урожая в погребе и будет вам капустное щастье.
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