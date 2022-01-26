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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12028
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 20:36
#8206
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Цитата:
abaika95:
Пока нужно станет Путю табакеркой прибьют

Какой-то шпик у вас в НГ ну очень туповатый!
Про снег давно прошедший лучше всего обсуждают на сайтах украинских селюков бандеровские агитбригады с методичками в которых прямо написано что выделять и клепать. и они теребонькают этот снег в меру своего скудного пещерного разума, и когда снег и когда давно убрали. :lol: :lol:

Да, кстати по упоминаемым ТАБАКЕРКАМ от этого занудного персонажа НГ :-)
Там на укросайтах, для так скажем малограмотных, обсуждали ещё с 2015 года и до сих пор перетирают на форумах шпики между собой.
Но только этот тут очень унылый глупый.

Вот например копирую как там такие шпикачки работают пытаясь живописно расписать:
Цитата:
Богдан Штайнер Все отчетливо понимают, что Путина либо саданут табакерочкой, либо тюрьма. Я ставлю 70 на 30, что саданут табакерочкой. Вообще, я думаю, тут же ночная кукушка, она перекуёт. Светлана Медведева будет теребить мужа: «Дима, Дима, ну чего мы будем из-за этого Окурка (кличка Путина в КГБ - UAInfo) сидеть, Дима, ну садани его табакерочкой! Ну ты же сильный, ты же штангой занимался! Дима, тогда тебя помилуют... Дима, я не хочу в Шушенское (в этом посёлке в Красноярском крае отбывали ссылку многие персонажи российской истории - от декабристов до Ленина - UAInfo)!» Медведев возьмёт кистень, зайдёт в кабинет к Путину, скажет: «Владимир Владимирович, у вас бриллиант под батарею закатился!» Путин нагнётся, а Медведев ка-а-ак шандара-а-ахнет его по башке кистенем! Путин упадёт

Это 2015 год. Если хочется напрямую прочитать ресурс недоумков и откуда берут балалайки с номерочками свою писанину
Но этот номерковый балалайка ну хоть бы что-нибудь добавил к сухой методичке бандоса.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 26.01.2022 - 17:41]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14857
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 20:40
#8207
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Цитата:
abaika95:
Путю табакеркой прибьют

И ты правда считаешь что ОДИН Путин в России ВСЁ решает?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 20:56
#8208
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Цитата:
Victor Yang:
И ты правда считаешь что ОДИН Путин в России ВСЁ решает?

У них просто с Сабыром и ВЧКушкой компьютер один, просто кто то забыл перелогиниться. :lol:

[Исправлено: elektron, 26.01.2022 - 15:58]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15481
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 21:11
#8209
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не,зеленый заступает на вахту в 11.00 по нашему.
значит сидит с патрульным в одной хате.
а эти местные покусанные сильно, тем и лечатся
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 21:15
#8210
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:lol:
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