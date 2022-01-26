Отправлено: - 19:29

Серый волк:

призвезли бандеровскую методичку с одной воюющей в интернете страны, и они по ней лушпарят на форум.

Сабыр:

Украинская норм.

Victor Yang:

И, кстати, в 2014-м причиной падения рубля было падение цен на нефть, при этом Россия сразу отпустила валюту в свободное плавание, а Казахстан держал зачем-то коридор. Но в августе и Казахстан отпустил валюту - и курс стал как прежде. А сейчас курс рубля крепче на 1 тенге, чем был обычно. Если раньше он колебался в районе 5 тенге за рубль, то сейчас - в районе 6 тенге. Так что то "падение" было только потому что Казахстан изыскивал ресурсы держать коридор. Вряд ли сейчас он их найдет. Ну а слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину как раз и роняют рубль. Но это не может длиться вечно.

Цитата:Странно серый на форумеВроде как у него в Питере кипишГород завалило снегомМэрия не чешитсяВсе уже Кому не лень обо***ли начальника серомордого ну того самого мэра города(серый только с мэрами дружит и отмазывет их)Питер самый грязный город России говорятА серый вместо прямой своей обязанности уборки города С лопатой у подъезда,сидит тут лясы точитНадо наверно позвонить куда надо....Цитата:Ни разу не видел у нас тутЦитата:Прошлый раз обвал произошел потомучто санкции ввели,и обвалились акции российских компанийНефть только в 2016 упала