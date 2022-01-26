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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 16:05
Цитата:
Украинская норм.
abaika95:
водка (наша,российская это ужас)
водка (наша,российская это ужас)
Украинская норм.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 16:09
Цитата:
Это - троллинг,Токаева...
abaika95:
Макс это вот троллинг? Ну жидко жидко и плохо
Макс это вот троллинг? Ну жидко жидко и плохо
Это - троллинг,Токаева...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 17:55
Цитата:
Это так не работает. Когда ожидают - резкого обвала не будет именно потому что ожидают. Если происходит что-то неожиданное - тогда да. И, кстати, в 2014-м причиной падения рубля было падение цен на нефть, при этом Россия сразу отпустила валюту в свободное плавание, а Казахстан держал зачем-то коридор. Но в августе и Казахстан отпустил валюту - и курс стал как прежде. А сейчас курс рубля крепче на 1 тенге, чем был обычно. Если раньше он колебался в районе 5 тенге за рубль, то сейчас - в районе 6 тенге. Так что то "падение" было только потому что Казахстан изыскивал ресурсы держать коридор. Вряд ли сейчас он их найдет.
Ну а слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину как раз и роняют рубль. Но это не может длиться вечно.
[Исправлено: Victor Yang, 26.01.2022 - 18:06]
abaika95:
Ну так эту ситуацию и ожидают потомучто уже один раз такое было
Ну так эту ситуацию и ожидают потомучто уже один раз такое было
Это так не работает. Когда ожидают - резкого обвала не будет именно потому что ожидают. Если происходит что-то неожиданное - тогда да. И, кстати, в 2014-м причиной падения рубля было падение цен на нефть, при этом Россия сразу отпустила валюту в свободное плавание, а Казахстан держал зачем-то коридор. Но в августе и Казахстан отпустил валюту - и курс стал как прежде. А сейчас курс рубля крепче на 1 тенге, чем был обычно. Если раньше он колебался в районе 5 тенге за рубль, то сейчас - в районе 6 тенге. Так что то "падение" было только потому что Казахстан изыскивал ресурсы держать коридор. Вряд ли сейчас он их найдет.
Ну а слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину как раз и роняют рубль. Но это не может длиться вечно.
[Исправлено: Victor Yang, 26.01.2022 - 18:06]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:00
Цитата:
Просто придуркам с номерочками. лепящим тут за оклад, призвезли бандеровскую методичку с одной воюющей в интернете страны, и они по ней лушпарят на форум.
Только и всего.
А Токаеву банд-подполье это не подчиняется. у них другие нашальники
[Исправлено: Серый волк, 26.01.2022 - 16:01]
drakon:
Это - троллинг,Токаева...
Это - троллинг,Токаева...
Просто придуркам с номерочками. лепящим тут за оклад, призвезли бандеровскую методичку с одной воюющей в интернете страны, и они по ней лушпарят на форум.
Только и всего.
А Токаеву банд-подполье это не подчиняется. у них другие нашальники
[Исправлено: Серый волк, 26.01.2022 - 16:01]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:20
Цитата:
Крым бесценен..
По сравнению с падением некоторых акций..
Они то в принципе не потерялись, просто волной снизились, потом подымутся, когда нужно станет..
abaika95:
Российские олигархи уже 28 млрд потеряли только из за кипиша вокруг Украины
Российские олигархи уже 28 млрд потеряли только из за кипиша вокруг Украины
Крым бесценен..
По сравнению с падением некоторых акций..
Они то в принципе не потерялись, просто волной снизились, потом подымутся, когда нужно станет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:23
Цитата:
Выгодно в первую очередь то России в принципе..
Ее олигархам магнатам, сырьевым.
Тут в принципе совместно и обоюдно все идет..
Victor Yang:
роняют рубль.
роняют рубль.
Выгодно в первую очередь то России в принципе..
Ее олигархам магнатам, сырьевым.
Тут в принципе совместно и обоюдно все идет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:23
Нам сейчас тоже выгодно некоторое обесценение, просто народ пока не утих
.
.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:29
Цитата:
Странно серый на форуме
Вроде как у него в Питере кипиш
Город завалило снегом
Мэрия не чешится
Все уже Кому не лень обо***ли начальника серомордого ну того самого мэра города(серый только с мэрами дружит и отмазывет их)
Питер самый грязный город России говорят
А серый вместо прямой своей обязанности уборки города С лопатой у подъезда,сидит тут лясы точит
Надо наверно позвонить куда надо....Цитата:
Ни разу не видел у нас тут
Цитата:
Прошлый раз обвал произошел потомучто санкции ввели,и обвалились акции российских компаний
Нефть только в 2016 упала
Серый волк:
призвезли бандеровскую методичку с одной воюющей в интернете страны, и они по ней лушпарят на форум.
призвезли бандеровскую методичку с одной воюющей в интернете страны, и они по ней лушпарят на форум.
Странно серый на форуме
Вроде как у него в Питере кипиш
Город завалило снегом
Мэрия не чешится
Все уже Кому не лень обо***ли начальника серомордого ну того самого мэра города(серый только с мэрами дружит и отмазывет их)
Питер самый грязный город России говорят
А серый вместо прямой своей обязанности уборки города С лопатой у подъезда,сидит тут лясы точит
Надо наверно позвонить куда надо....Цитата:
Сабыр:
Украинская норм.
Украинская норм.
Ни разу не видел у нас тут
Цитата:
Victor Yang:
И, кстати, в 2014-м причиной падения рубля было падение цен на нефть, при этом Россия сразу отпустила валюту в свободное плавание, а Казахстан держал зачем-то коридор. Но в августе и Казахстан отпустил валюту - и курс стал как прежде. А сейчас курс рубля крепче на 1 тенге, чем был обычно. Если раньше он колебался в районе 5 тенге за рубль, то сейчас - в районе 6 тенге. Так что то "падение" было только потому что Казахстан изыскивал ресурсы держать коридор. Вряд ли сейчас он их найдет. Ну а слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину как раз и роняют рубль. Но это не может длиться вечно.
И, кстати, в 2014-м причиной падения рубля было падение цен на нефть, при этом Россия сразу отпустила валюту в свободное плавание, а Казахстан держал зачем-то коридор. Но в августе и Казахстан отпустил валюту - и курс стал как прежде. А сейчас курс рубля крепче на 1 тенге, чем был обычно. Если раньше он колебался в районе 5 тенге за рубль, то сейчас - в районе 6 тенге. Так что то "падение" было только потому что Казахстан изыскивал ресурсы держать коридор. Вряд ли сейчас он их найдет. Ну а слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину как раз и роняют рубль. Но это не может длиться вечно.
Прошлый раз обвал произошел потомучто санкции ввели,и обвалились акции российских компаний
Нефть только в 2016 упала
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:31
Цитата:
Чем?
Пустая земля без воды
Цитата:
Пока нужно станет
Путю табакеркой прибьют
В России это традиция
111:
Крым бесценен..
Крым бесценен..
Чем?
Пустая земля без воды
Цитата:
111:
По сравнению с падением некоторых акций.. Они то в принципе не потерялись, просто волной снизились, потом подымутся, когда нужно станет..
По сравнению с падением некоторых акций.. Они то в принципе не потерялись, просто волной снизились, потом подымутся, когда нужно станет..
Пока нужно станет
Путю табакеркой прибьют
В России это традиция
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:57
Цитата:
В 2014-м нефть упала до 56.
Цитата:
За эту "пустую землю" очень много раз воевали.
abaika95:
Прошлый раз обвал произошел потомучто санкции ввели,и обвалились акции российских компаний Нефть только в 2016 упала
Прошлый раз обвал произошел потомучто санкции ввели,и обвалились акции российских компаний Нефть только в 2016 упала
В 2014-м нефть упала до 56.
Цитата:
abaika95:
Цитата: 111: Крым бесценен.. Чем? Пустая земля без воды
Цитата: 111: Крым бесценен.. Чем? Пустая земля без воды
За эту "пустую землю" очень много раз воевали.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15479
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:57
зеленые клоуны пашут, волну гонят.
отряд сопротивления.
с поднятыми руками.
фото навсегда.
отряд сопротивления.
с поднятыми руками.
фото навсегда.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15479
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 20:01
Цитата:
мову сразу видно.
методичка сбу.
как там в Украине,хоть баландой кормят тебя?
как там твой дружок преступник , который убежал сверкая пятками?
каждый день его видишь?
или рядом сидит?
abaika95:
Путю
Путю
мову сразу видно.
методичка сбу.
как там в Украине,хоть баландой кормят тебя?
как там твой дружок преступник , который убежал сверкая пятками?
каждый день его видишь?
или рядом сидит?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 20:04
Цитата:
Ну со стороны глобальной точки зрения, теперь то и турки поутихли относительно..
С Крыма то Иван как шарахнет, а то и вброд переплывет..
abaika95:
Пустая земля без воды
Пустая земля без воды
Ну со стороны глобальной точки зрения, теперь то и турки поутихли относительно..
С Крыма то Иван как шарахнет, а то и вброд переплывет..
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