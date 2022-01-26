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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
823
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 16:05
#8191
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Цитата:
abaika95:
водка (наша,российская это ужас)

Украинская норм.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 16:09
#8192
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Цитата:
abaika95:
Макс это вот троллинг? Ну жидко жидко и плохо

Это - троллинг,Токаева... :lol: :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14856
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 17:55
#8193
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Цитата:
abaika95:
Ну так эту ситуацию и ожидают потомучто уже один раз такое было

Это так не работает. Когда ожидают - резкого обвала не будет именно потому что ожидают. Если происходит что-то неожиданное - тогда да. И, кстати, в 2014-м причиной падения рубля было падение цен на нефть, при этом Россия сразу отпустила валюту в свободное плавание, а Казахстан держал зачем-то коридор. Но в августе и Казахстан отпустил валюту - и курс стал как прежде. А сейчас курс рубля крепче на 1 тенге, чем был обычно. Если раньше он колебался в районе 5 тенге за рубль, то сейчас - в районе 6 тенге. Так что то "падение" было только потому что Казахстан изыскивал ресурсы держать коридор. Вряд ли сейчас он их найдет.

Ну а слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину как раз и роняют рубль. Но это не может длиться вечно.

[Исправлено: Victor Yang, 26.01.2022 - 18:06]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:00
#8194
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Цитата:
drakon:
Это - троллинг,Токаева...

Просто придуркам с номерочками. лепящим тут за оклад, призвезли бандеровскую методичку с одной воюющей в интернете страны, и они по ней лушпарят на форум. :lol:
Только и всего.
А Токаеву банд-подполье это не подчиняется. у них другие нашальники

[Исправлено: Серый волк, 26.01.2022 - 16:01]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8390
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:20
#8195
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Цитата:
abaika95:
Российские олигархи уже 28 млрд потеряли только из за кипиша вокруг Украины

Крым бесценен..
По сравнению с падением некоторых акций..
Они то в принципе не потерялись, просто волной снизились, потом подымутся, когда нужно станет..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8390
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:23
#8196
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Цитата:
Victor Yang:
роняют рубль.

Выгодно в первую очередь то России в принципе..
Ее олигархам магнатам, сырьевым.
Тут в принципе совместно и обоюдно все идет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8390
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:23
#8197
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Нам сейчас тоже выгодно некоторое обесценение, просто народ пока не утих
.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:29
#8198
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Цитата:
Серый волк:
призвезли бандеровскую методичку с одной воюющей в интернете страны, и они по ней лушпарят на форум.

Странно серый на форуме
Вроде как у него в Питере кипиш
Город завалило снегом
Мэрия не чешится
Все уже Кому не лень обо***ли начальника серомордого ну того самого мэра города(серый только с мэрами дружит и отмазывет их)
Питер самый грязный город России говорят
А серый вместо прямой своей обязанности уборки города С лопатой у подъезда,сидит тут лясы точит
Надо наверно позвонить куда надо....Цитата:
Сабыр:
Украинская норм.

Ни разу не видел у нас тут

Цитата:
Victor Yang:
И, кстати, в 2014-м причиной падения рубля было падение цен на нефть, при этом Россия сразу отпустила валюту в свободное плавание, а Казахстан держал зачем-то коридор. Но в августе и Казахстан отпустил валюту - и курс стал как прежде. А сейчас курс рубля крепче на 1 тенге, чем был обычно. Если раньше он колебался в районе 5 тенге за рубль, то сейчас - в районе 6 тенге. Так что то "падение" было только потому что Казахстан изыскивал ресурсы держать коридор. Вряд ли сейчас он их найдет. Ну а слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину как раз и роняют рубль. Но это не может длиться вечно.

Прошлый раз обвал произошел потомучто санкции ввели,и обвалились акции российских компаний
Нефть только в 2016 упала
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:31
#8199
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Цитата:
111:
Крым бесценен..

Чем?
Пустая земля без воды
Цитата:
111:
По сравнению с падением некоторых акций.. Они то в принципе не потерялись, просто волной снизились, потом подымутся, когда нужно станет..

Пока нужно станет
Путю табакеркой прибьют
В России это традиция
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14856
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:57
#8200
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Цитата:
abaika95:
Прошлый раз обвал произошел потомучто санкции ввели,и обвалились акции российских компаний Нефть только в 2016 упала

В 2014-м нефть упала до 56.
Цитата:
abaika95:
Цитата: 111: Крым бесценен.. Чем? Пустая земля без воды

За эту "пустую землю" очень много раз воевали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15479
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 19:57
#8201
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зеленые клоуны пашут, волну гонят.
отряд сопротивления.
с поднятыми руками.
фото навсегда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15479
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 20:01
#8202
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Цитата:
abaika95:
Путю


мову сразу видно.
методичка сбу.
как там в Украине,хоть баландой кормят тебя?
как там твой дружок преступник , который убежал сверкая пятками?
каждый день его видишь?
или рядом сидит?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8390
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 20:04
#8203
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Цитата:
abaika95:
Пустая земля без воды

Ну со стороны глобальной точки зрения, теперь то и турки поутихли относительно..
С Крыма то Иван как шарахнет, а то и вброд переплывет..
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