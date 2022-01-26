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≡ Депутаты сделали предложения по "Оператору РОП"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43401
Депутаты сделали предложения по "Оператору РОП"
Отправлено: 26.01.22 - 13:56
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Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин озвучил предложения по "Оператору РОП". В частности, депутаты предлагают ввести мораторий на утильсбор до окончания полной проверки активов и трат компании.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
628
Депутаты сделали предложения по "Оператору РОП"
Отправлено: 26.01.22 - 13:56
#1
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Цитата:
Он заявил, что необходимо незамедлительно провести независимый аудит деятельности оператора с момента его создания и сделать это до передачи средств новой организации, а также опубликовать результаты проведенной работы в открытых источниках.

"До завершения расчетов и организационных процедур по передаче функций государственному оператору необходимо объявить мораторий на взимание утилизационного сбора", - заявил Жанбыршин.

Сегодня стало известно о задержании вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. По данным Антикора, их подозревают в совершении коррупционных преступлений. Оба водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана.

Источник:


Назарбаев ошибся в приемнике!Букерный так же задумался о приемнике...




[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 26.01.2022 - 13:58]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8390
Re: Депутаты сделали предложения по "Оператору РОП"
Отправлено: 26.01.22 - 15:30
#2
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А почему такие расхождения в ценах, там что, еще и грузовики утилизируют за 13 миллионов?
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
611
Депутаты сделали предложения по "Оператору РОП"
Отправлено: 26.01.22 - 15:38
#3
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Управляющий директор казахстанской компании «Оператор РОП» Руслан Шамшиев покончил с собой.
Подробнее на РБК:



[Исправлено: Thinker, 26.01.2022 - 15:40]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
805
Re: Депутаты сделали предложения по "Оператору РОП"
Отправлено: 26.01.22 - 17:27
#4
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Смотрю, депутаты осмелели. А раньше они, как будто всего этого не видели? Весь Казахстан знал, что грабят людей, а они ни слухом, ни духом?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5052
Re: Депутаты сделали предложения по "Оператору РОП"
Отправлено: 26.01.22 - 17:37
#5
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а куда делся 181 миллиард - неизвестно!
Земля слухами полна, спросите у народа, они точно знают в чей карман осели эти деньги...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5052
Re: Депутаты сделали предложения по "Оператору РОП"
Отправлено: 26.01.22 - 19:22
#6
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смотрю, осмелели
Принимая закон о неприкосновенности главной семьи, тем самым они сдвинули страну в средневековье, когда на падишаха нельзя было ругаться. На мой взгляд, эти приспособленцы в прямой ответственности за посмешище перед всем миром, ни стыда ни совести.
.
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