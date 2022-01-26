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≡ «Повлияла западная периферия антициклона» - Какой будет погода в ближайшие дни в Костанае и области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43401
«Повлияла западная периферия антициклона» - Какой будет погода в ближайшие дни в Костанае и области?
Отправлено: 26.01.22 - 19:17
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В четверг, 27 января, днем на западе и севере региона синоптики ожидают снег и низовую метель, на юге туман. Ветер южный 9..14 м/с. Температура ночью 15-20 градусов, на востоке - 24 градуса. Днем 7-12 градусов, на востоке - минус 15.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8390
Re: «Повлияла западная периферия антициклона» - Какой будет...
Отправлено: 26.01.22 - 19:17
#1
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Западная периферия антициклона это хорошо или плохо?
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