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«Повлияла западная периферия антициклона» - Какой будет погода в ближайшие дни в Костанае и области?
«Повлияла западная периферия антициклона» - Какой будет погода в ближайшие дни в Костанае и области?
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