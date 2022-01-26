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≡ Что не делает дурак, всё он делает не так
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43399
Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:23
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Январские события - оказались просто флатуленцией, как то даже символично, что началось с газовых проблем)). Теперь всей страной наблюдают как отменили Утильсбор, то есть сменили выгодополучателя с ТОО на АО, народ счастлив. Оказывается у 50% работающего населения зарплата 50 тысяч, ОГО говорят правду, толпа ликует. Начали бороться с ценами на еду, плебс экзальтирован. А что по факту? НИ-ЧЕ-ГО.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11974
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:23
#1
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А че Ильяса в газете ещё не печатают? НН для него уже мелковато темболее он один тут и пишет в основном.
Было бы актуально печатать его в основной ленте чтобы показать типичную "эволюцию" журналистов нг со статей-расследований до уровня анонимных памфлетов и сплошных мнений пенсионеров
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
628
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:31
#2
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Цитата:
ну надавят на производителей: Терру, Садовод, Жас-канат и др, завтра они объявят банкротство, чего они добиваются(засомневался поставить точку или вопросительный знак).


Источник:


Да будет вам известно что производители с/х продукции живут далеко не бедно покупают для себя и детей квартиры в районе областной детской больницы в черновом варианте за 46 лямов и плюс отделка на ляма по 10 за квартиру! Отказались от гос субсидии что бы потом государство не требовало снизить цены..богатые тоже плачут!
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
546
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:41
#3
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
546
Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:44
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да будет вам известно

Что производителям завозят воду раз в неделю, а газ ждем, как второго пришествия

[Исправлено: Я, 26.01.2022 - 11:46]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
628
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 12:32
#5
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Цитата:
Что производителям завозят воду раз в неделю, а газ ждем, как второго пришествия


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Но почему то у вас у каждого члена семьи по Land Cruiser 300!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8385
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 15:53
#6
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Сейчас перед новым президентом приходится выслуживаться партии так, что песок во всей пустыне могут выгрызть, лишь бы оставил их у кормушек..
Да что там, жрать будут сами картошку по 100 тенге и морковку по 50 и еще будут прокручивать в ютубе..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5051
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 16:43
#7
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Начинаю понимать товарища Сталина, клеймо - враг народа, имеет благоприятное воздействие на сознание некоторых граждан, особенно в руководящем звене...
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4866
Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 17:43
#8
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Цитата:
Я:

Не морочьте голову надуманными проблемами. Купите в складчину зил 130, обородуйте как положено кузов, и возите газ баллоны. Насчет воды тоже совет дам. Везде есть питьевая вода. У нас в поселке куркуль завелся, начал вопеть, что ему огород затоптали . Отец с утра оделся,поехал в Затоболовку заказывать себе артезианскую скважину. Воду добыли, хорошую, совхоз поставил трансформатор, выдал насос. Сберкнижка опустела, спорить с отцом побоялись, вроде собирали на машину )))). Водники затобольские три слоя минеральной воды прошли, ихний водогеолог приехал остановить мартышкин труд. Но они плохо знали характер отца, который решил продать всю домашнюю скотину, но бурение продолжать!
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
546
Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 18:15
#9
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не морочьте голову надуманными проблемами

Выращивайте коров, будете иметь мясо и молоко , картошечку вырастите и не будете осуждать маркеты и автобусников.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
546
Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 18:17
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
по Land Cruiser 300

Дороги не чистят , ругаться не на кого вот и выкручиваемся

[Исправлено: Я, 26.01.2022 - 18:18]
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