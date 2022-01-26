Отправлено: - 11:31







Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44466 ну надавят на производителей: Терру, Садовод, Жас-канат и др, завтра они объявят банкротство, чего они добиваются(засомневался поставить точку или вопросительный знак).Источник:

Цитата:Да будет вам известно что производители с/х продукции живут далеко не бедно покупают для себя и детей квартиры в районе областной детской больницы в черновом варианте за 46 лямов и плюс отделка на ляма по 10 за квартиру! Отказались от гос субсидии что бы потом государство не требовало снизить цены..богатые тоже плачут!