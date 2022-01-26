Январские события - оказались просто флатуленцией, как то даже символично, что началось с газовых проблем)). Теперь всей страной наблюдают как отменили Утильсбор, то есть сменили выгодополучателя с ТОО на АО, народ счастлив. Оказывается у 50% работающего населения зарплата 50 тысяч, ОГО говорят правду, толпа ликует. Начали бороться с ценами на еду, плебс экзальтирован. А что по факту? НИ-ЧЕ-ГО. Читать новость
А че Ильяса в газете ещё не печатают? НН для него уже мелковато темболее он один тут и пишет в основном. Было бы актуально печатать его в основной ленте чтобы показать типичную "эволюцию" журналистов нг со статей-расследований до уровня анонимных памфлетов и сплошных мнений пенсионеров
Да будет вам известно что производители с/х продукции живут далеко не бедно покупают для себя и детей квартиры в районе областной детской больницы в черновом варианте за 46 лямов и плюс отделка на ляма по 10 за квартиру! Отказались от гос субсидии что бы потом государство не требовало снизить цены..богатые тоже плачут!
Сейчас перед новым президентом приходится выслуживаться партии так, что песок во всей пустыне могут выгрызть, лишь бы оставил их у кормушек.. Да что там, жрать будут сами картошку по 100 тенге и морковку по 50 и еще будут прокручивать в ютубе..
Не морочьте голову надуманными проблемами. Купите в складчину зил 130, обородуйте как положено кузов, и возите газ баллоны. Насчет воды тоже совет дам. Везде есть питьевая вода. У нас в поселке куркуль завелся, начал вопеть, что ему огород затоптали . Отец с утра оделся,поехал в Затоболовку заказывать себе артезианскую скважину. Воду добыли, хорошую, совхоз поставил трансформатор, выдал насос. Сберкнижка опустела, спорить с отцом побоялись, вроде собирали на машину )))). Водники затобольские три слоя минеральной воды прошли, ихний водогеолог приехал остановить мартышкин труд. Но они плохо знали характер отца, который решил продать всю домашнюю скотину, но бурение продолжать!
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