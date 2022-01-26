Он заявил, что необходимо незамедлительно провести независимый аудит деятельности оператора с момента его создания и сделать это до передачи средств новой организации, а также опубликовать результаты проведенной работы в открытых источниках."До завершения расчетов и организационных процедур по передаче функций государственному оператору необходимо объявить мораторий на взимание утилизационного сбора", - заявил Жанбыршин.Сегодня стало известно о задержании вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. По данным Антикора, их подозревают в совершении коррупционных преступлений. Оба водворены в изолятор временного содержания Нур-Султана.Источник: