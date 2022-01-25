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≡ Казахстанская теннисистка впервые в истории вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43399
Казахстанская теннисистка впервые в истории вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
Отправлено: 25.01.22 - 17:22
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После победы в третьем круге над Аленой Большовой из Испании и Ульрикке Эйкери из Норвегии (3:6, 6:4, 7:6) казахстанско-бразильский дуэт поборолся за путевку в полуфинал с другой интернациональной парой.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1200
Re: Казахстанская теннисистка впервые в истории вышла в...
Отправлено: 25.01.22 - 17:22
#1
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Циципас-Фритц, вот заруба была вчера зрелищная.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4866
Re: Казахстанская теннисистка впервые в истории вышла в...
Отправлено: 26.01.22 - 16:34
#2
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Вы считаете 30 место почетным? Можно ьыло вообще не публиковать об этом ? Барахтались на дне консервной банке.
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