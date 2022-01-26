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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 14:11
Цитата:
Просто нагнетают. Не будут ядерные державы воевать ни при каких обстоятельствах
Kairat stayer:
не зря же семьи дипломатов эвакуируют
не зря же семьи дипломатов эвакуируют
Просто нагнетают. Не будут ядерные державы воевать ни при каких обстоятельствах
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 14:11
Цитата:
такое еще не каждый может придумать.
тут особый мозг нужен.
Кличко разве.
наблюдать за собой со своих спутников и самолетов.
Kairat stayer:
в последние дни идёт массированная поставка летального оружия в Украину,
наверняка мониторинг осуществляется спутниками и самолётами разведчиками НАТО.
в последние дни идёт массированная поставка летального оружия в Украину,
наверняка мониторинг осуществляется спутниками и самолётами разведчиками НАТО.
такое еще не каждый может придумать.
тут особый мозг нужен.
Кличко разве.
наблюдать за собой со своих спутников и самолетов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 14:13
Цитата:
Откуда в Мордоре что-то хорошее?. Или все таки не Мордор? ))
abaika95:
можно будет свободно по дешовке скупить у них там Хорошую недвижку
можно будет свободно по дешовке скупить у них там Хорошую недвижку
Откуда в Мордоре что-то хорошее?. Или все таки не Мордор? ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 14:16
Цитата:
А вы когда своих 20 тыщ бармалеев из гнезд выкурите?
abaika95:
Украина в прошлом году ещё хотела провести войсковую операцию по полной ликвидации террористических гнезд на Юго востоке
Украина в прошлом году ещё хотела провести войсковую операцию по полной ликвидации террористических гнезд на Юго востоке
А вы когда своих 20 тыщ бармалеев из гнезд выкурите?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 14:21
Цитата:
Посмотрим, главное чтобы всяких провокации не было. Один из вариантов, случайно ракета может попасть на АЭС, тогда Европу может накрыть экологическая катастрофа. На Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых Запорожская АЭС с 6 энергоблоками ВВЭР общей установленной мощностью 6000 МВт. является крупнейшей в Европе.
maxsaf:
Просто нагнетают. Не будут ядерные державы воевать ни при каких обстоятельствах
Просто нагнетают. Не будут ядерные державы воевать ни при каких обстоятельствах
Посмотрим, главное чтобы всяких провокации не было. Один из вариантов, случайно ракета может попасть на АЭС, тогда Европу может накрыть экологическая катастрофа. На Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых Запорожская АЭС с 6 энергоблоками ВВЭР общей установленной мощностью 6000 МВт. является крупнейшей в Европе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 14:29
Цитата:
На чужой территории могут развязать, в Афганистане моджахедам поставляли оружие, которое последние использовали против контингента СССР, те же переносные стингеры, последними сбивали вертолёты. Запад и США поставляют стингеры, джевелины и.т.д. Инструкторы канадские, великобритании, США - зелёные береты, морские котики обучают.
maxsaf:
Не будут ядерные державы воевать ни при каких обстоятельствах
Не будут ядерные державы воевать ни при каких обстоятельствах
На чужой территории могут развязать, в Афганистане моджахедам поставляли оружие, которое последние использовали против контингента СССР, те же переносные стингеры, последними сбивали вертолёты. Запад и США поставляют стингеры, джевелины и.т.д. Инструкторы канадские, великобритании, США - зелёные береты, морские котики обучают.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 14:40
Цитата:
На мой взгляд ближайшее окружение, затем олигархи. При этом, у них виллы, яхты, члены семьей в Европе и США проживают, ажиотажа вроде не наблюдается, типа срочной эвакуации. Дети вождей наверное в первую очередь должны быть идейными. При этом, в реалиях далеко не так, даже дочка Сталина С.Аллилуева проживала в своё время в Европе, сын Хрущева в США проживает, один из правнуков Брежнева в Европе проживает и.т.д.
abaika95:
Когда Путин разрешение получит от своих олигархов что можно,тогда и нападет А вообще Путин как мальчишка купился на провокацию
Когда Путин разрешение получит от своих олигархов что можно,тогда и нападет А вообще Путин как мальчишка купился на провокацию
На мой взгляд ближайшее окружение, затем олигархи. При этом, у них виллы, яхты, члены семьей в Европе и США проживают, ажиотажа вроде не наблюдается, типа срочной эвакуации. Дети вождей наверное в первую очередь должны быть идейными. При этом, в реалиях далеко не так, даже дочка Сталина С.Аллилуева проживала в своё время в Европе, сын Хрущева в США проживает, один из правнуков Брежнева в Европе проживает и.т.д.
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 2790
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 15:26
Цитата:
А когда-нибудь в чём-нибудь они были "за" в действиях России? На протяжении веков!
Так что наплюнуть на их "против". Это не аргумент!
Kairat stayer:
коллективный Запад и США против.
коллективный Запад и США против.
А когда-нибудь в чём-нибудь они были "за" в действиях России? На протяжении веков!
Так что наплюнуть на их "против". Это не аргумент!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 15:37
Цитата:
Никто на них плевать не будет. Почти 50 процентов мирового ВВП и более триллиона долларов годовой военный бюджет.
таноми52:
Так что наплюнуть на их "против". Это не аргумент!
Так что наплюнуть на их "против". Это не аргумент!
Никто на них плевать не будет. Почти 50 процентов мирового ВВП и более триллиона долларов годовой военный бюджет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 15:40
Цитата:
А у них и не будет ажиотажа сейчас
Они ждут ход Украины чтобы российская агрессия выглядила бы как в 2008 Легитимно когда они якобы помогали бедным несчастным осетинам
Ситуация повторяется
Есть сепаратистские регионы где хотят провести зачистку но Россия не даёт это сделать
Когда как в зеркальной ситуации в Чечне,Россия поднимала истерику из за помощи чеченским сепаратистам от всяких англичан и американцев Цитата:
Макс это вот троллинг? Ну жидко жидко и плохо
Kairat stayer:
На мой взгляд ближайшее окружение, затем олигархи. При этом, у них виллы, яхты, члены семьей в Европе и США проживают, ажиотажа вроде не наблюдается, типа срочной эвакуации
На мой взгляд ближайшее окружение, затем олигархи. При этом, у них виллы, яхты, члены семьей в Европе и США проживают, ажиотажа вроде не наблюдается, типа срочной эвакуации
А у них и не будет ажиотажа сейчас
Они ждут ход Украины чтобы российская агрессия выглядила бы как в 2008 Легитимно когда они якобы помогали бедным несчастным осетинам
Ситуация повторяется
Есть сепаратистские регионы где хотят провести зачистку но Россия не даёт это сделать
Когда как в зеркальной ситуации в Чечне,Россия поднимала истерику из за помощи чеченским сепаратистам от всяких англичан и американцев Цитата:
maxsaf:
А вы когда своих 20 тыщ бармалеев из гнезд выкурите?
А вы когда своих 20 тыщ бармалеев из гнезд выкурите?
Макс это вот троллинг? Ну жидко жидко и плохо
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 15:43
крыша едет у "коллективного запада и сша"
"Россия может обрушить на Украину танки-роботы, беспилотники и «летающие автоматы Калашникова». Об этом пишет британское издание The Sun. //
//на американском телеканале CNN: во время показа карты Украины столица страны оказалась подписана как Улан-Батор.//
//Глава МИД Австрии отказался танцевать с Путиным///
//Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил «агрессию России на ее границах»//
сами на себя напали.
[Исправлено: alex_60, 26.01.2022 - 15:49]
"Россия может обрушить на Украину танки-роботы, беспилотники и «летающие автоматы Калашникова». Об этом пишет британское издание The Sun. //
//на американском телеканале CNN: во время показа карты Украины столица страны оказалась подписана как Улан-Батор.//
//Глава МИД Австрии отказался танцевать с Путиным///
//Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил «агрессию России на ее границах»//
сами на себя напали.
[Исправлено: alex_60, 26.01.2022 - 15:49]
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 8385
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 15:45
Цитата:
Только российским подхалимам власти и олигархов, которые этого не видят, не обязательно знать об этом..
Kairat stayer:
При этом, у них виллы, яхты, члены семьей в Европе и США
При этом, у них виллы, яхты, члены семьей в Европе и США
Только российским подхалимам власти и олигархов, которые этого не видят, не обязательно знать об этом..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 15:48
Цитата:
откуда знаешь?
Kairat stayer:
Никто на них плевать не будет.
Никто на них плевать не будет.
откуда знаешь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 15:49
Цитата:
Ну так эту ситуацию и ожидают потомучто уже один раз такое было
Санкции уже готовят
Российские олигархи уже 28 млрд потеряли только из за кипиша вокруг Украины
Значит начнется падение рубля
Цитата:
Январская революция? Больше подходит кровавая среда
Расстрел беспредельщиков которых вывели попы гапоны на площади
Цитата:
Россия что перестанет поставлять? Поподробнее можно))
Молочка(наша и белорусская) колбасы (наши) сыр(наш и белорусский,российский так себе) полуфабрикаты (наши) кондитерка (наша и украинская) мясо,птица (наша) рыба (наша и часть российской заморозки) креветки,мидии,гребешки (белорусь) водка (наша,российская это ужас) пиво (наше и грузинское) вино (наше и молдова,Грузия,российское тут никто не пьет из нормальных людей)
Специи (со всего мира) лапша (китайская,корейская и уйгурская) уличная еда (турецкая) так посмотреть российского тут не сильно много а что есть Легко заменяется нашим товаром (более качественным но и дороже либо белорусским)
Victor Yang:
Это ты с чего взял? Если такую ситуацию ожидают - она не случится. Она получается именно из-за неожиданности.
Это ты с чего взял? Если такую ситуацию ожидают - она не случится. Она получается именно из-за неожиданности.
Ну так эту ситуацию и ожидают потомучто уже один раз такое было
Санкции уже готовят
Российские олигархи уже 28 млрд потеряли только из за кипиша вокруг Украины
Значит начнется падение рубля
Цитата:
drakon:
Завоевания - январской,революции?
Завоевания - январской,революции?
Январская революция? Больше подходит кровавая среда
Расстрел беспредельщиков которых вывели попы гапоны на площади
Цитата:
maxsaf:
Как только Россия свежее поставлять перестанет - так и просрочке рады будете
Как только Россия свежее поставлять перестанет - так и просрочке рады будете
Россия что перестанет поставлять? Поподробнее можно))
Молочка(наша и белорусская) колбасы (наши) сыр(наш и белорусский,российский так себе) полуфабрикаты (наши) кондитерка (наша и украинская) мясо,птица (наша) рыба (наша и часть российской заморозки) креветки,мидии,гребешки (белорусь) водка (наша,российская это ужас) пиво (наше и грузинское) вино (наше и молдова,Грузия,российское тут никто не пьет из нормальных людей)
Специи (со всего мира) лапша (китайская,корейская и уйгурская) уличная еда (турецкая) так посмотреть российского тут не сильно много а что есть Легко заменяется нашим товаром (более качественным но и дороже либо белорусским)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 15:56
немного истории
//Путин прибыл в Пекин 7 августа 2008 для участия в качестве
почетного гостя в церемонии открытия Олимпийских игр.
Грузинские войска в ночь на 8 августа вторглись на территорию Южной Осетии
и обстреляли, в том числе из установок залпового огня "Град",
столицу непризнанной республики Цхинвали. Город разрушен.
Республику покинули более 34 тысяч беженцев.
Власти Южной Осетии сообщают о 2 тысячах погибших.
//
чем все это закончилось, известно.
//Путин прибыл в Пекин 7 августа 2008 для участия в качестве
почетного гостя в церемонии открытия Олимпийских игр.
Грузинские войска в ночь на 8 августа вторглись на территорию Южной Осетии
и обстреляли, в том числе из установок залпового огня "Град",
столицу непризнанной республики Цхинвали. Город разрушен.
Республику покинули более 34 тысяч беженцев.
Власти Южной Осетии сообщают о 2 тысячах погибших.
//
чем все это закончилось, известно.
-
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