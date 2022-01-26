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≡ На что еще можно потратить пенсионные излишки, определились в Минздраве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43399
На что еще можно потратить пенсионные излишки, определились в Минздраве
Отправлено: 26.01.22 - 15:47
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В частности, можно будет потратить накопления на лечение ребенка без уступки пенсионных выплат. Также предусмотрены использование на лечение за рубежом и норма внедрения механизма возмещения ранее понесенных затрат по лечению.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8385
Re: На что еще можно потратить пенсионные излишки, определились...
Отправлено: 26.01.22 - 15:47
#1
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У меня 4 300000, до порога не хватает еще 600 тысяч, так что не в этой жизни сниму..
Наверно когда помру, жена снимет..
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