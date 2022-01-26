Отправлено: - 15:40

Kairat stayer:

На мой взгляд ближайшее окружение, затем олигархи. При этом, у них виллы, яхты, члены семьей в Европе и США проживают, ажиотажа вроде не наблюдается, типа срочной эвакуации

maxsaf:

А вы когда своих 20 тыщ бармалеев из гнезд выкурите?

Цитата:А у них и не будет ажиотажа сейчасОни ждут ход Украины чтобы российская агрессия выглядила бы как в 2008 Легитимно когда они якобы помогали бедным несчастным осетинамСитуация повторяетсяЕсть сепаратистские регионы где хотят провести зачистку но Россия не даёт это сделатьКогда как в зеркальной ситуации в Чечне,Россия поднимала истерику из за помощи чеченским сепаратистам от всяких англичан и американцев Цитата:Макс это вот троллинг? Ну жидко жидко и плохо