Отправлено: - 11:16

drakon:

У дочек, Назарбаева Н., уже - отобрали? Если нет, то скоро отберут

Уже не ваш земляк:

Путина терпеть не могу, то, что он делает с Россией, ему ещё припомнится

maxsaf:

Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))

maxsaf:

После второго пришествия будет и парад и салют

Цитата:Заморозили же вродеОни то даже не скрывали свои дворцыВ отличии от скрепниковКоторые своему народу твердят что русские особенные и у них особенный путь только в России но виллы всервоно в Италии скупают))Цитата:СтранноТы же вроде всегда за величие былВот вам Путин дал попробовать что такое величие хоть и мнимоеКогда во всем мире никто не уважает но у виска все крутят глядя на вас)Цитата:Когда Путин разрешение получит от своих олигархов что можно,тогда и нападетА вообще Путин как мальчишка купился на провокациюУкраина в прошлом году ещё хотела провести войсковую операцию по полной ликвидации террористических гнезд на Юго востоке но Россия начала там войска свои скапливать как бы намекая донбасцам что их не бросит (признать не признает но не бросит)Вот Украине это только и надо было,теперь можно открыто говорить что Россия страна агрессорА Россия что-то мямлит в ответ,сказать то теперь нечегоЦитата:Где мы столько просрочки возьмём чтобы второй раз кормить их?