Польша начала строить забор на границе с Белоруссией. кадры показывали,как стадо зубров удивленно смотрит на это дело. им теперь придется страну проживания выбирать. недавно стадо из двух десятков зубров оказалось на грани голодной смерти, застряв между заграждениями на белорусско-польской границе. Животные попали в так называемые «карманы» между заборами и колючей проволокой. "Это зубры, которые обычно переходили границу и возвращались. Сейчас они не могут этого сделать, застряв за проволокой» сообщали польские экоактивисты.
Трансформаторные подстанции в Бахрейне стоят марки Сименс.Наверное, сразу установили английскую систему трансформации напряжений. Все подсчитали и приняли правильное решение . До 1948 года Бахрейн являлся английской колонией.
drakon: У дочек, Назарбаева Н., уже - отобрали? Если нет, то скоро отберут
Заморозили же вроде Они то даже не скрывали свои дворцы В отличии от скрепников Которые своему народу твердят что русские особенные и у них особенный путь только в России но виллы всервоно в Италии скупают)) Цитата:
Уже не ваш земляк: Путина терпеть не могу, то, что он делает с Россией, ему ещё припомнится
Странно Ты же вроде всегда за величие был Вот вам Путин дал попробовать что такое величие хоть и мнимое Когда во всем мире никто не уважает но у виска все крутят глядя на вас)
Цитата:
maxsaf: Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))
Когда Путин разрешение получит от своих олигархов что можно,тогда и нападет А вообще Путин как мальчишка купился на провокацию Украина в прошлом году ещё хотела провести войсковую операцию по полной ликвидации террористических гнезд на Юго востоке но Россия начала там войска свои скапливать как бы намекая донбасцам что их не бросит (признать не признает но не бросит) Вот Украине это только и надо было,теперь можно открыто говорить что Россия страна агрессор А Россия что-то мямлит в ответ,сказать то теперь нечего Цитата:
maxsaf: После второго пришествия будет и парад и салют
Где мы столько просрочки возьмём чтобы второй раз кормить их?
Всем советую сейчас готовить документы для въезда в Россию Если кризис и дальше будет продолжаться Может повториться ситуация 14 года когда рубль рухнет и можно будет свободно по дешовке скупить у них там Хорошую недвижку благо у тамошних россиян всервоно денег нет
таноми52: "Кошка скребёт на свой хребет"! - русская пословица. Дождутся. Путин выжидает момента "принуждения..." к чему-нибудь
В настоящее время более актуальна пословица "Семь раз отмерь, один раз отрежь». Будут думать о последствиях, принудить или навязать свою волю военным путём дело не хитрое, коллективный Запад и США против.
maxsaf: Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))
Обстановка сложная, не зря же семьи дипломатов эвакуируют. Кроме того, в последние дни идёт массированная поставка летального оружия в Украину, наверняка мониторинг осуществляется спутниками и самолётами разведчиками НАТО.
На мой взгляд неплохая аналитика от Юрия Швец ниже по ссылке.
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