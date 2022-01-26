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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:07
Польша начала строить забор на границе с Белоруссией.
кадры показывали,как стадо зубров удивленно смотрит на это дело.
им теперь придется страну проживания выбирать.
недавно стадо из двух десятков зубров оказалось на грани голодной смерти,
застряв между заграждениями на белорусско-польской границе.
Животные попали в так называемые «карманы» между заборами и колючей проволокой.
"Это зубры, которые обычно переходили границу и возвращались.
Сейчас они не могут этого сделать, застряв за проволокой»
сообщали польские экоактивисты.
кадры показывали,как стадо зубров удивленно смотрит на это дело.
им теперь придется страну проживания выбирать.
недавно стадо из двух десятков зубров оказалось на грани голодной смерти,
застряв между заграждениями на белорусско-польской границе.
Животные попали в так называемые «карманы» между заборами и колючей проволокой.
"Это зубры, которые обычно переходили границу и возвращались.
Сейчас они не могут этого сделать, застряв за проволокой»
сообщали польские экоактивисты.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:08
Цитата:
Ну если бы у тебя получалось тролить то я бы и не пропадал нигде
А то как не зайду какой-то испанский стыд от написанного тобой)
Плохо Макс,плохо
Цитата:
Согласен как в 90ые
Специально в России развал был чтобы потом как встать с колен!!! Чтобы как показать народу что падать ещё есть куда/
maxsaf:
Где на этот раз пропадал )) я уже тревогу начал бить - тролить некого
Где на этот раз пропадал )) я уже тревогу начал бить - тролить некого
Ну если бы у тебя получалось тролить то я бы и не пропадал нигде
А то как не зайду какой-то испанский стыд от написанного тобой)
Плохо Макс,плохо
Цитата:
111:
Это ловушка, для денег, кеша..
Это ловушка, для денег, кеша..
Согласен как в 90ые
Специально в России развал был чтобы потом как встать с колен!!! Чтобы как показать народу что падать ещё есть куда/
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4864
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:14
Цитата:
Трансформаторные подстанции в Бахрейне стоят марки Сименс.Наверное, сразу установили английскую систему трансформации напряжений. Все подсчитали и приняли правильное решение . До 1948 года Бахрейн являлся английской колонией.
elektron:
Трансформаторные подстанции в Бахрейне стоят марки Сименс.Наверное, сразу установили английскую систему трансформации напряжений. Все подсчитали и приняли правильное решение . До 1948 года Бахрейн являлся английской колонией.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:16
Цитата:
Заморозили же вроде
Они то даже не скрывали свои дворцы
В отличии от скрепников
Которые своему народу твердят что русские особенные и у них особенный путь только в России но виллы всервоно в Италии скупают))
Цитата:
Странно
Ты же вроде всегда за величие был
Вот вам Путин дал попробовать что такое величие хоть и мнимое
Когда во всем мире никто не уважает но у виска все крутят глядя на вас)
Цитата:
Когда Путин разрешение получит от своих олигархов что можно,тогда и нападет
А вообще Путин как мальчишка купился на провокацию
Украина в прошлом году ещё хотела провести войсковую операцию по полной ликвидации террористических гнезд на Юго востоке но Россия начала там войска свои скапливать как бы намекая донбасцам что их не бросит (признать не признает но не бросит)
Вот Украине это только и надо было,теперь можно открыто говорить что Россия страна агрессор
А Россия что-то мямлит в ответ,сказать то теперь нечего
Цитата:
Где мы столько просрочки возьмём чтобы второй раз кормить их?
drakon:
У дочек, Назарбаева Н., уже - отобрали? Если нет, то скоро отберут
У дочек, Назарбаева Н., уже - отобрали? Если нет, то скоро отберут
Заморозили же вроде
Они то даже не скрывали свои дворцы
В отличии от скрепников
Которые своему народу твердят что русские особенные и у них особенный путь только в России но виллы всервоно в Италии скупают))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Путина терпеть не могу, то, что он делает с Россией, ему ещё припомнится
Путина терпеть не могу, то, что он делает с Россией, ему ещё припомнится
Странно
Ты же вроде всегда за величие был
Вот вам Путин дал попробовать что такое величие хоть и мнимое
Когда во всем мире никто не уважает но у виска все крутят глядя на вас)
Цитата:
maxsaf:
Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))
Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))
Когда Путин разрешение получит от своих олигархов что можно,тогда и нападет
А вообще Путин как мальчишка купился на провокацию
Украина в прошлом году ещё хотела провести войсковую операцию по полной ликвидации террористических гнезд на Юго востоке но Россия начала там войска свои скапливать как бы намекая донбасцам что их не бросит (признать не признает но не бросит)
Вот Украине это только и надо было,теперь можно открыто говорить что Россия страна агрессор
А Россия что-то мямлит в ответ,сказать то теперь нечего
Цитата:
maxsaf:
После второго пришествия будет и парад и салют
После второго пришествия будет и парад и салют
Где мы столько просрочки возьмём чтобы второй раз кормить их?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:19
Всем советую сейчас готовить документы для въезда в Россию
Если кризис и дальше будет продолжаться
Может повториться ситуация 14 года когда рубль рухнет и можно будет свободно по дешовке скупить у них там Хорошую недвижку благо у тамошних россиян всервоно денег нет
Если кризис и дальше будет продолжаться
Может повториться ситуация 14 года когда рубль рухнет и можно будет свободно по дешовке скупить у них там Хорошую недвижку благо у тамошних россиян всервоно денег нет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:31
Цитата:
Узбеки плохие,Путин плохой,тараканы плохие,дети плохие,модерация плохая
Один сборщик мебели живущий на окраине задрипанного провинциального города умнее и лучше всех
Уже не ваш земляк: Согласен. Но это повод задуматься - как может человек с уровнем интеллекта, не позволяющим отличить оскорбление от обычной констатации факта, быть судьёй.
Узбеки плохие,Путин плохой,тараканы плохие,дети плохие,модерация плохая
Один сборщик мебели живущий на окраине задрипанного провинциального города умнее и лучше всех
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 12:04
Цитата:
Это ты с чего взял?
Если такую ситуацию ожидают - она не случится. Она получается именно из-за неожиданности.
abaika95:
Может повториться ситуация 14 года когда рубль рухнет и можно будет свободно по дешовке скупить у них там Хорошую недвижку
Может повториться ситуация 14 года когда рубль рухнет и можно будет свободно по дешовке скупить у них там Хорошую недвижку
Это ты с чего взял?
Если такую ситуацию ожидают - она не случится. Она получается именно из-за неожиданности.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2789
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 12:57
Цитата:
"Кошка скребёт на свой хребет"! - русская пословица.
Дождутся. Путин выжидает момента "принуждения..." к чему-нибудь
alex_60:
никто не нападает на Украину.
никто не нападает на Украину.
"Кошка скребёт на свой хребет"! - русская пословица.
Дождутся. Путин выжидает момента "принуждения..." к чему-нибудь
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