Прогноз на 5 дней
ясно-20°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 545 из 545«1...543544545
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:07
#8161
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Польша начала строить забор на границе с Белоруссией.
кадры показывали,как стадо зубров удивленно смотрит на это дело.
им теперь придется страну проживания выбирать.
недавно стадо из двух десятков зубров оказалось на грани голодной смерти,
застряв между заграждениями на белорусско-польской границе.
Животные попали в так называемые «карманы» между заборами и колючей проволокой.
"Это зубры, которые обычно переходили границу и возвращались.
Сейчас они не могут этого сделать, застряв за проволокой»
сообщали польские экоактивисты.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:08
#8162
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Где на этот раз пропадал )) я уже тревогу начал бить - тролить некого

Ну если бы у тебя получалось тролить то я бы и не пропадал нигде
А то как не зайду какой-то испанский стыд от написанного тобой)
Плохо Макс,плохо
Цитата:
111:
Это ловушка, для денег, кеша..

Согласен как в 90ые
Специально в России развал был чтобы потом как встать с колен!!! Чтобы как показать народу что падать ещё есть куда/
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4864
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:14
#8163
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Трансформаторные подстанции в Бахрейне стоят марки Сименс.Наверное, сразу установили английскую систему трансформации напряжений. Все подсчитали и приняли правильное решение . До 1948 года Бахрейн являлся английской колонией.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:16
#8164
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У дочек, Назарбаева Н., уже - отобрали? Если нет, то скоро отберут

Заморозили же вроде
Они то даже не скрывали свои дворцы
В отличии от скрепников
Которые своему народу твердят что русские особенные и у них особенный путь только в России но виллы всервоно в Италии скупают))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Путина терпеть не могу, то, что он делает с Россией, ему ещё припомнится

Странно
Ты же вроде всегда за величие был
Вот вам Путин дал попробовать что такое величие хоть и мнимое
Когда во всем мире никто не уважает но у виска все крутят глядя на вас)

Цитата:
maxsaf:
Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))

Когда Путин разрешение получит от своих олигархов что можно,тогда и нападет
А вообще Путин как мальчишка купился на провокацию
Украина в прошлом году ещё хотела провести войсковую операцию по полной ликвидации террористических гнезд на Юго востоке но Россия начала там войска свои скапливать как бы намекая донбасцам что их не бросит (признать не признает но не бросит)
Вот Украине это только и надо было,теперь можно открыто говорить что Россия страна агрессор
А Россия что-то мямлит в ответ,сказать то теперь нечего
Цитата:
maxsaf:
После второго пришествия будет и парад и салют

Где мы столько просрочки возьмём чтобы второй раз кормить их?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:19
#8165
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем советую сейчас готовить документы для въезда в Россию
Если кризис и дальше будет продолжаться
Может повториться ситуация 14 года когда рубль рухнет и можно будет свободно по дешовке скупить у них там Хорошую недвижку благо у тамошних россиян всервоно денег нет
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11972
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 11:31
#8166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк: Согласен. Но это повод задуматься - как может человек с уровнем интеллекта, не позволяющим отличить оскорбление от обычной констатации факта, быть судьёй.

Узбеки плохие,Путин плохой,тараканы плохие,дети плохие,модерация плохая
Один сборщик мебели живущий на окраине задрипанного провинциального города умнее и лучше всех
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 12:04
#8167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Может повториться ситуация 14 года когда рубль рухнет и можно будет свободно по дешовке скупить у них там Хорошую недвижку

Это ты с чего взял?
Если такую ситуацию ожидают - она не случится. Она получается именно из-за неожиданности.
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2789
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 12:57
#8168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
никто не нападает на Украину.


"Кошка скребёт на свой хребет"! - русская пословица.
Дождутся. Путин выжидает момента "принуждения..." к чему-нибудь:lol:
Профайл
Страница 545 из 545«1...543544545
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS