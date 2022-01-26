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≡ Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43396
Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней Олимпиаде
Отправлено: 26.01.22 - 12:00
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В 2018 году в олимпийском Пхенчхане (Южная Корея) Виталий Пухкало стартовал четырежды, заняв 54-е место в индивидуальной гонке на 15 км, показав 34-й результат в скиатлоне на 30 км, финишировав 52-м в масс-старте на 50 км и заняв в составе эстафетной команды 8-е место.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
227
Re: Костанайский лыжник примет участие во второй своей зимней...
Отправлено: 26.01.22 - 12:00
#1
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Исправьте, пожалуйста, на "Завьялов"
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