Прогноз на 5 дней
ясно-20°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что не делает дурак, всё он делает не так
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43396
Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Январские события - оказались просто флатуленцией, как то даже символично, что началось с газовых проблем)). Теперь всей страной наблюдают как отменили Утильсбор, то есть сменили выгодополучателя с ТОО на АО, народ счастлив. Оказывается у 50% работающего населения зарплата 50 тысяч, ОГО говорят правду, толпа ликует. Начали бороться с ценами на еду, плебс экзальтирован. А что по факту? НИ-ЧЕ-ГО.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11972
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че Ильяса в газете ещё не печатают? НН для него уже мелковато темболее он один тут и пишет в основном.
Было бы актуально печатать его в основной ленте чтобы показать типичную "эволюцию" журналистов нг со статей-расследований до уровня анонимных памфлетов и сплошных мнений пенсионеров
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
627
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ну надавят на производителей: Терру, Садовод, Жас-канат и др, завтра они объявят банкротство, чего они добиваются(засомневался поставить точку или вопросительный знак).


Источник:


Да будет вам известно что производители с/х продукции живут далеко не бедно покупают для себя и детей квартиры в районе областной детской больницы в черновом варианте за 46 лямов и плюс отделка на ляма по 10 за квартиру! Отказались от гос субсидии что бы потом государство не требовало снизить цены..богатые тоже плачут!
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
544
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[/url][/img]
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
544
Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 11:44
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да будет вам известно

Что производителям завозят воду раз в неделю, а газ ждем, как второго пришествия

[Исправлено: Я, 26.01.2022 - 11:46]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
627
Re: Что не делает дурак, всё он делает не так
Отправлено: 26.01.22 - 12:32
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что производителям завозят воду раз в неделю, а газ ждем, как второго пришествия


Источник:


Но почему то у вас у каждого члена семьи по Land Cruiser 300!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: drakon, таноми52

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS