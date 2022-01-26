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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:30
Цитата:
если бы вы у меня брали деньги, вы сейчас не были бы заграницей!
Стране, Казахстану-верните деньги.
Не красиво получается.
Вам зачем столько денег? Что ни будь там для арабов изобретёте, новые мусорные контейнеры, там например, тоже премию получите. Заправку там спроектируете, они рады будут. Как дети радоваться вашим изобретениям будут. Там трансформаторы какие, с английскими перепадами напряжений. Премию тоже ведь должны дать будут. На крайний случай дискавери канал посмотрите, да что нибудь, да изобретёте. Главное патент получить не забудте.
[Исправлено: elektron, 25.01.2022 - 20:38]
Доктор СИЗО:
Я у тебя брал деньги? Что ты лжешь на форуме?
Я у тебя брал деньги? Что ты лжешь на форуме?
если бы вы у меня брали деньги, вы сейчас не были бы заграницей!
Стране, Казахстану-верните деньги.
Не красиво получается.
Вам зачем столько денег? Что ни будь там для арабов изобретёте, новые мусорные контейнеры, там например, тоже премию получите. Заправку там спроектируете, они рады будут. Как дети радоваться вашим изобретениям будут. Там трансформаторы какие, с английскими перепадами напряжений. Премию тоже ведь должны дать будут. На крайний случай дискавери канал посмотрите, да что нибудь, да изобретёте. Главное патент получить не забудте.
[Исправлено: elektron, 25.01.2022 - 20:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:43
Кстати за патент тоже денежка капает, при его использовании другими фирмами. Не знали? не благодарите.
Ах да, у вас внук всё настроил, вы прочесть не можете?
Ах да, у вас внук всё настроил, вы прочесть не можете?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:47
Цитата:
Любезный! Если удалят завтра твои Лживые комментарии, по другому запоешь свои песенки! Я нажал сейчас кнопки на обоих комментариях!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 01:49]
elektron:
Любезный! Если удалят завтра твои Лживые комментарии, по другому запоешь свои песенки! Я нажал сейчас кнопки на обоих комментариях!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 01:49]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:49
Цитата:
Я не нажимал, если что! Цитата:
А что в них не правда? Хоть что то одно назовите.
Доктор СИЗО:
Я нажал кнопки на обоих комментариях!
Я нажал кнопки на обоих комментариях!
Я не нажимал, если что! Цитата:
Доктор СИЗО:
Если удалят заатра твои лживые комментарии
Если удалят заатра твои лживые комментарии
А что в них не правда? Хоть что то одно назовите.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:51
Цитата:
Не ну это уже лишнее, хотя молодес, молодес. тоже похвалю.
Доктор СИЗО:
Любезный!
Любезный!
Не ну это уже лишнее, хотя молодес, молодес. тоже похвалю.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 02:01
Цитата:
Данная разработка имеет соавторов, специалистов ведущих отраслевых НИИ в России, патентоведов и юристов. Люди защитились по этой теме. 14 лет она уже в разработке.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 02:04]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:36]
elektron:
Данная разработка имеет соавторов, специалистов ведущих отраслевых НИИ в России, патентоведов и юристов. Люди защитились по этой теме. 14 лет она уже в разработке.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 02:04]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:36]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 02:08
Цитата:
Профессор, доктор технических наук Скидан Ю.Ф из Краснодара написал основополагающий труд, и выпустил рекомендации по подготовке специалиастов в вузах России.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:40]
Доктор СИЗО:
Профессор, доктор технических наук Скидан Ю.Ф из Краснодара написал основополагающий труд, и выпустил рекомендации по подготовке специалиастов в вузах России.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:40]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 05:58
Цитата:
Каких еще детей?
Доктор СИЗО:
У тебя по географиии 2 было? Кто тебе детей доверил?
У тебя по географиии 2 было? Кто тебе детей доверил?
Каких еще детей?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 06:39
Цитата:
В канадской школе географии детей обучаешь? А сам Королевство Бахрейн с Пакистаном преднамеренно путаешь!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:42]
maxsaf:
В канадской школе географии детей обучаешь? А сам Королевство Бахрейн с Пакистаном преднамеренно путаешь!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:42]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 07:30
Цитата:
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:31]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:46]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:08]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:11]
Доктор СИЗО:Идея уменьшения ступеней трансформации э/энергии была озвучена неизвестным самородком из российской глубинки на передаче "Сельский час" Центрального телевидения. Идею сеялки разбросного сева СЗС, о которой знает каждый фермер Казахстана и Сибири, тоже почерпнул из передачи! Я просто довел эти идеи до логического конца и внедрения в производство!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:31]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:46]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:08]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:11]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 09:10
Цитата:
я изобрел как удалять много строк "исправлено" в постах.
но с тобой делиться своим изобретением не буду.
Доктор СИЗО:
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:31]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:46]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:08]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:11]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:31]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:46]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:08]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:11]
я изобрел как удалять много строк "исправлено" в постах.
но с тобой делиться своим изобретением не буду.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 10:07
Цитата:
вот что значит одновременно находиться на форумах
разного направления.
забавно.
Доктор СИЗО:
. Вижу появилась красотка.Опорожняется на ночь. Видать уже постель растелила.
. Вижу появилась красотка.Опорожняется на ночь. Видать уже постель растелила.
вот что значит одновременно находиться на форумах
разного направления.
забавно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 10:18
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 10:43
никто не нападает на Украину.
у Байдена и компании истерика,
ну как же так,почему не нападают.
мы тут уже столько оружия навезли.
столько санкций ввели и наготове супер-пуппер санкции,
а они не нападают.
совсем уже..
у Байдена и компании истерика,
ну как же так,почему не нападают.
мы тут уже столько оружия навезли.
столько санкций ввели и наготове супер-пуппер санкции,
а они не нападают.
совсем уже..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 10:49
Комментарий удален модератором.
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