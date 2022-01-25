Отправлено: - 11:03

Уже не ваш земляк:

Я как бэ намекаю, что налицо явное нарушение Правил, установленных редакцией - прямое обращение к пользователю форума, не относящееся к данной теме.Но человек уже получил ПП, непонятно за что.

Уже не ваш земляк:

И да - у кого теперь мне выяснять, за что удалён тот или иной мой коммент, раз вы отказываетесь объяснять?!Это вопрос ко всей редакции.Или это такие карательные меры, применяемые персонально ко мне?!

Цитата:Ветка называется "Вопросы редакции и сообществу". В данном случае пользователь отвечает на вопрос, в котором идет речь о его публикации. Имеет право.Пользователь Доктор СИЗО переведен в группу полноправных согласно правилам сайта. В понедельник утром в последних 30-ти его комментариях число нарушений было меньше трех.Цитата:Ответил вам лично, теперь отвечу и здесь. Я решил прекратить общение с вами после ваших неоднократных оскорблений в адрес сотрудников редакции. Несмотря на мои предупреждения о недопустимости таких выражений даже в личных сообщениях. Так что всё зависит от вас в этой ситуации. Перестанете оскорблять - снова буду отвечать на ваши сообщения.