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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.01.22 - 00:10
Цитата:
Просто не твой уровень понимания, понимаешь ты это? Где написано, что я участник проекта? Сам с нетерпением жду какие трансформаторы будут установлены на Батысе? Такой информации они не выдают никому! Расскажи о себе, кем работаешь? Помог тебе переезд? Одно дело когда покидает Родину простой водила? А тут другой случай!!! Мало получал в акимате,?
---
Я как бэ намекаю, что налицо явное нарушение Правил, установленных редакцией - прямое обращение к пользователю форума, не относящееся к данной теме.Но человек уже получил ПП, непонятно за что.
И да - у кого теперь мне выяснять, за что удалён тот или иной мой коммент, раз вы отказываетесь объяснять?!Это вопрос ко всей редакции.Или это такие карательные меры, применяемые персонально ко мне?!Спасибо, конечно, за такое внимание к моей персоне, но на форуме имеются гораздо более одиозные личности.
Тимур Гафуров:
Просто не твой уровень понимания, понимаешь ты это? Где написано, что я участник проекта? Сам с нетерпением жду какие трансформаторы будут установлены на Батысе? Такой информации они не выдают никому! Расскажи о себе, кем работаешь? Помог тебе переезд? Одно дело когда покидает Родину простой водила? А тут другой случай!!! Мало получал в акимате,?
---
Я как бэ намекаю, что налицо явное нарушение Правил, установленных редакцией - прямое обращение к пользователю форума, не относящееся к данной теме.Но человек уже получил ПП, непонятно за что.
И да - у кого теперь мне выяснять, за что удалён тот или иной мой коммент, раз вы отказываетесь объяснять?!Это вопрос ко всей редакции.Или это такие карательные меры, применяемые персонально ко мне?!Спасибо, конечно, за такое внимание к моей персоне, но на форуме имеются гораздо более одиозные личности.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.01.22 - 11:03
Цитата:
Ветка называется "Вопросы редакции и сообществу". В данном случае пользователь отвечает на вопрос, в котором идет речь о его публикации. Имеет право.
Пользователь Доктор СИЗО переведен в группу полноправных согласно правилам сайта. В понедельник утром в последних 30-ти его комментариях число нарушений было меньше трех.
Цитата:
Ответил вам лично, теперь отвечу и здесь. Я решил прекратить общение с вами после ваших неоднократных оскорблений в адрес сотрудников редакции. Несмотря на мои предупреждения о недопустимости таких выражений даже в личных сообщениях. Так что всё зависит от вас в этой ситуации. Перестанете оскорблять - снова буду отвечать на ваши сообщения.
Уже не ваш земляк:
Я как бэ намекаю, что налицо явное нарушение Правил, установленных редакцией - прямое обращение к пользователю форума, не относящееся к данной теме.Но человек уже получил ПП, непонятно за что.
Я как бэ намекаю, что налицо явное нарушение Правил, установленных редакцией - прямое обращение к пользователю форума, не относящееся к данной теме.Но человек уже получил ПП, непонятно за что.
Ветка называется "Вопросы редакции и сообществу". В данном случае пользователь отвечает на вопрос, в котором идет речь о его публикации. Имеет право.
Пользователь Доктор СИЗО переведен в группу полноправных согласно правилам сайта. В понедельник утром в последних 30-ти его комментариях число нарушений было меньше трех.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И да - у кого теперь мне выяснять, за что удалён тот или иной мой коммент, раз вы отказываетесь объяснять?!Это вопрос ко всей редакции.Или это такие карательные меры, применяемые персонально ко мне?!
И да - у кого теперь мне выяснять, за что удалён тот или иной мой коммент, раз вы отказываетесь объяснять?!Это вопрос ко всей редакции.Или это такие карательные меры, применяемые персонально ко мне?!
Ответил вам лично, теперь отвечу и здесь. Я решил прекратить общение с вами после ваших неоднократных оскорблений в адрес сотрудников редакции. Несмотря на мои предупреждения о недопустимости таких выражений даже в личных сообщениях. Так что всё зависит от вас в этой ситуации. Перестанете оскорблять - снова буду отвечать на ваши сообщения.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.01.22 - 11:20
Цитата:
Просто вы очень широко трактуете свои же правила. Я считаю, что в половине удалённых моих комментов не было явных нарушений. Но вы, в качестве наказания, удалили мои комменты. Поэтому я и сделал выводы об умственных способностях ваших сотрудников.Разве не было прецедентов, когда они удаляли, но потом восстанавливали удалённое?!А к моей персоне у ваших сотрудников вообще какое-то маниакальное внимание.
Тимур Гафуров:
Просто вы очень широко трактуете свои же правила. Я считаю, что в половине удалённых моих комментов не было явных нарушений. Но вы, в качестве наказания, удалили мои комменты. Поэтому я и сделал выводы об умственных способностях ваших сотрудников.Разве не было прецедентов, когда они удаляли, но потом восстанавливали удалённое?!А к моей персоне у ваших сотрудников вообще какое-то маниакальное внимание.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4863
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.01.22 - 11:25
Цитата:
Разрешите вставить свои 5 копеек, в спор не нашего земляка. Любезный, я впервые сталкиваюсь с таким оригинальным способом защиты своего права иметь на форуме ПП. Я тут, вообще причем? Можно подумать, что вы получили свои удаления из за меня? Тем более, вы сейчас, скопировали мой комментарий, обращенный к другому форумчанину,с вами я давно не общаюсь! Ответа не надо....
Тимур Гафуров:
Разрешите вставить свои 5 копеек, в спор не нашего земляка. Любезный, я впервые сталкиваюсь с таким оригинальным способом защиты своего права иметь на форуме ПП. Я тут, вообще причем? Можно подумать, что вы получили свои удаления из за меня? Тем более, вы сейчас, скопировали мой комментарий, обращенный к другому форумчанину,с вами я давно не общаюсь! Ответа не надо....
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.01.22 - 13:40
Цитата:
Было. Но это не повод для оскорблений.
Цитата:
Это ваше мнение. Спорить с вами не буду - смысла нет.
Уже не ваш земляк:
Разве не было прецедентов, когда они удаляли, но потом восстанавливали удалённое?!
Разве не было прецедентов, когда они удаляли, но потом восстанавливали удалённое?!
Было. Но это не повод для оскорблений.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А к моей персоне у ваших сотрудников вообще какое-то маниакальное внимание.
А к моей персоне у ваших сотрудников вообще какое-то маниакальное внимание.
Это ваше мнение. Спорить с вами не буду - смысла нет.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.01.22 - 23:01
Цитата:
Было. Но это не повод для оскорблений.
---
Согласен. Но это повод задуматься - как может человек с уровнем интеллекта, не позволяющим отличить оскорбление от обычной констатации факта, быть судьёй.
Тимур Гафуров:
Было. Но это не повод для оскорблений.
---
Согласен. Но это повод задуматься - как может человек с уровнем интеллекта, не позволяющим отличить оскорбление от обычной констатации факта, быть судьёй.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.01.22 - 10:43
Цитата:
Вы прекрасно знаете, куда нужно обращаться с жалобами на модерацию. И тогда уже я буду делать вывод - оскорбление это или констатация факта. И тогда уже вы будете делать вывод о моем уровне интеллекта. Перед модераторами поставлена задача - не допускать нарушений правил сайта. Они ее выполняют.
Уже не ваш земляк:
Но это повод задуматься - как может человек с уровнем интеллекта, не позволяющим отличить оскорбление от обычной констатации факта, быть судьёй.
Но это повод задуматься - как может человек с уровнем интеллекта, не позволяющим отличить оскорбление от обычной констатации факта, быть судьёй.
Вы прекрасно знаете, куда нужно обращаться с жалобами на модерацию. И тогда уже я буду делать вывод - оскорбление это или констатация факта. И тогда уже вы будете делать вывод о моем уровне интеллекта. Перед модераторами поставлена задача - не допускать нарушений правил сайта. Они ее выполняют.
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