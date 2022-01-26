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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:30
#8146
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Я у тебя брал деньги? Что ты лжешь на форуме?

если бы вы у меня брали деньги, вы сейчас не были бы заграницей! :lol:
Стране, Казахстану-верните деньги. ;-)
Не красиво получается. ;-)
Вам зачем столько денег? Что ни будь там для арабов изобретёте, новые мусорные контейнеры, там например, тоже премию получите. Заправку там спроектируете, они рады будут. Как дети радоваться вашим изобретениям будут. :lol: Там трансформаторы какие, с английскими перепадами напряжений. Премию тоже ведь должны дать будут. На крайний случай дискавери канал посмотрите, да что нибудь, да изобретёте. Главное патент получить не забудте. :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 25.01.2022 - 20:38]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:43
#8147
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Кстати за патент тоже денежка капает, при его использовании другими фирмами. Не знали? не благодарите.
Ах да, у вас внук всё настроил, вы прочесть не можете? :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:47
#8148
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Цитата:
elektron:

Любезный! Если удалят завтра твои Лживые комментарии, по другому запоешь свои песенки! Я нажал сейчас кнопки на обоих комментариях! :-) :-( ;-)

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 01:49]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:49
#8149
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Я нажал кнопки на обоих комментариях!

Я не нажимал, если что! ;-) Цитата:
Доктор СИЗО:
Если удалят заатра твои лживые комментарии

А что в них не правда? Хоть что то одно назовите. :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8458
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:51
#8150
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Любезный!

Не ну это уже лишнее, хотя молодес, молодес. тоже похвалю. :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 02:01
#8151
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Цитата:
elektron:

Данная разработка имеет соавторов, специалистов ведущих отраслевых НИИ в России, патентоведов и юристов. Люди защитились по этой теме. 14 лет она уже в разработке.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 02:04]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:36]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 02:08
#8152
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Профессор, доктор технических наук Скидан Ю.Ф из Краснодара написал основополагающий труд, и выпустил рекомендации по подготовке специалиастов в вузах России.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:40]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 05:58
#8153
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Цитата:
Доктор СИЗО:
У тебя по географиии 2 было? Кто тебе детей доверил?

Каких еще детей?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 06:39
#8154
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Цитата:
maxsaf:

В канадской школе географии детей обучаешь? А сам Королевство Бахрейн с Пакистаном преднамеренно путаешь!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:42]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 07:30
#8155
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Идея уменьшения ступеней трансформации э/энергии была озвучена неизвестным самородком из российской глубинки на передаче "Сельский час" Центрального телевидения. Идею сеялки разбросного сева СЗС, о которой знает каждый фермер Казахстана и Сибири, тоже почерпнул из передачи! Я просто довел эти идеи до логического конца и внедрения в производство!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:31]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:46]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:08]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 08:11]
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