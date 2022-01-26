Отправлено: - 01:30

Доктор СИЗО:

Я у тебя брал деньги? Что ты лжешь на форуме?

[Исправлено: elektron, 25.01.2022 - 20:38]

Цитата:если бы вы у меня брали деньги, вы сейчас не были бы заграницей!Стране, Казахстану-верните деньги.Не красиво получается.Вам зачем столько денег? Что ни будь там для арабов изобретёте, новые мусорные контейнеры, там например, тоже премию получите. Заправку там спроектируете, они рады будут. Как дети радоваться вашим изобретениям будут.Там трансформаторы какие, с английскими перепадами напряжений. Премию тоже ведь должны дать будут. На крайний случай дискавери канал посмотрите, да что нибудь, да изобретёте. Главное патент получить не забудте.