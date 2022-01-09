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≡ Год новый, мусорные традиции – старые!
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43394
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 09.01.22 - 11:38
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Ничто так не «украшает» в праздники наши дворы, как переполненные мусорные контейнеры. Выходные более 2-х дней превращают их в разноцветные горы из пакетов, коробок, бутылок, ящиков и прочей упаковки. Зачастую, с наполненных с верхом бачков очередная порция отходов просто сваливается вниз.

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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Re: Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:26
#15
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Цитата:
Серый волк:

Дракон, расскажи, что пишет любезный?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23994
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:27
#16
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Других нет в Костанае.

И сколько, тебе, заплатили?... :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23994
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:28
#17
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Цитата:
Доктор СИЗО:
что пишет любезный?

Это кто?... ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12025
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:29
#18
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Дракон, расскажи, что пишет любезный?

Напиши медаль его ждет за большой вклад в развитие словарного запаса местного населения! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 24.01.2022 - 18:30]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23994
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:31
#19
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Цитата:
Серый волк:
Напиши медаль его ждет за большой вклад в развитие словарного запаса местного населения! :lol:

Вот - читай. Или меня тоже - отключил?... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 22:13
#20
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Цитата:
drakon:

Тоже отключил...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23994
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 22:22
#21
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Дракон, расскажи,

Цитата:
Доктор СИЗО:
Тоже отключил...

А чего - просишь?... ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 25.01.22 - 00:03
#22
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Цитата:
drakon:

Хочу знать просто, зачем вы меня обсуждаете все время?

[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 00:14]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 25.01.22 - 00:09
#23
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Цитата:
Серый волк:

Это новояз казахский - кокысник это мусорный контейнер. Написано же это слово на стенке контейнера! Впервые услышал это слово от водителей, работающих на Камазах мусоровозах.Не благодари ..

[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:31]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:31]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:53]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:54]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 25.01.22 - 08:43
#24
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Цитата:
drakon:

Зарплату получал обычную, как начальник техотдела. В тендере городском участвовал наш завод. Обязательно победить в тендере, получить выгодный заказ, и дать работу рабочим посчитал для себя своим служебным долгом. Такие мы рядовые нуротановцы)))) 8-) :-o :-P :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:45]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4862
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 26.01.22 - 07:08
#25
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Цитата:
Серый волк:

Рекламная пауза! Любезный! Помоги лучше достучаться до Акиматов, и доложить, что партиец нуротановец и конструктор кокысников в одном лице готов прервать отдых на пенсии. На любом заводе изготовить 3000 кокысников для Костаная и других городов! Можешь нарисовать любую карикатуру! 8-) :oops: :-P

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:51]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:55]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:58]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:59]
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