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Ничто так не «украшает» в праздники наши дворы, как переполненные мусорные контейнеры. Выходные более 2-х дней превращают их в разноцветные горы из пакетов, коробок, бутылок, ящиков и прочей упаковки. Зачастую, с наполненных с верхом бачков очередная порция отходов просто сваливается вниз.