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Год новый, мусорные традиции – старые!
Год новый, мусорные традиции – старые!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43394
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 09.01.22 - 11:38
Ничто так не «украшает» в праздники наши дворы, как переполненные мусорные контейнеры. Выходные более 2-х дней превращают их в разноцветные горы из пакетов, коробок, бутылок, ящиков и прочей упаковки. Зачастую, с наполненных с верхом бачков очередная порция отходов просто сваливается вниз.
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Re: Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:26
Цитата:
Дракон, расскажи, что пишет любезный?
Серый волк:
Дракон, расскажи, что пишет любезный?
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:27
Цитата:
И сколько, тебе, заплатили?...
Доктор СИЗО:
Других нет в Костанае.
Других нет в Костанае.
И сколько, тебе, заплатили?...
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:28
Цитата:
Это кто?...
Доктор СИЗО:
что пишет любезный?
что пишет любезный?
Это кто?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12025
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:29
Цитата:
Напиши медаль его ждет за большой вклад в развитие словарного запаса местного населения!
[Исправлено: Серый волк, 24.01.2022 - 18:30]
Доктор СИЗО:
Дракон, расскажи, что пишет любезный?
Дракон, расскажи, что пишет любезный?
Напиши медаль его ждет за большой вклад в развитие словарного запаса местного населения!
[Исправлено: Серый волк, 24.01.2022 - 18:30]
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 21:31
Цитата:
Вот - читай. Или меня тоже - отключил?...
Серый волк:
Напиши медаль его ждет за большой вклад в развитие словарного запаса местного населения!
Напиши медаль его ждет за большой вклад в развитие словарного запаса местного населения!
Вот - читай. Или меня тоже - отключил?...
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 22:13
Цитата:
Тоже отключил...
drakon:
Тоже отключил...
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 24.01.22 - 22:22
Цитата:
Цитата:
А чего - просишь?...
Доктор СИЗО:
Дракон, расскажи,
Дракон, расскажи,
Цитата:
Доктор СИЗО:
Тоже отключил...
Тоже отключил...
А чего - просишь?...
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 25.01.22 - 00:03
Цитата:
Хочу знать просто, зачем вы меня обсуждаете все время?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 00:14]
drakon:
Хочу знать просто, зачем вы меня обсуждаете все время?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 00:14]
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 25.01.22 - 00:09
Цитата:
Это новояз казахский - кокысник это мусорный контейнер. Написано же это слово на стенке контейнера! Впервые услышал это слово от водителей, работающих на Камазах мусоровозах.Не благодари ..
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:31]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:31]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:53]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:54]
Серый волк:
Это новояз казахский - кокысник это мусорный контейнер. Написано же это слово на стенке контейнера! Впервые услышал это слово от водителей, работающих на Камазах мусоровозах.Не благодари ..
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:31]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:31]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:53]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:54]
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 25.01.22 - 08:43
Цитата:
Зарплату получал обычную, как начальник техотдела. В тендере городском участвовал наш завод. Обязательно победить в тендере, получить выгодный заказ, и дать работу рабочим посчитал для себя своим служебным долгом. Такие мы рядовые нуротановцы))))
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:45]
drakon:
Зарплату получал обычную, как начальник техотдела. В тендере городском участвовал наш завод. Обязательно победить в тендере, получить выгодный заказ, и дать работу рабочим посчитал для себя своим служебным долгом. Такие мы рядовые нуротановцы))))
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 08:45]
Год новый, мусорные традиции – старые!
Отправлено: 26.01.22 - 07:08
Цитата:
Рекламная пауза! Любезный! Помоги лучше достучаться до Акиматов, и доложить, что партиец нуротановец и конструктор кокысников в одном лице готов прервать отдых на пенсии. На любом заводе изготовить 3000 кокысников для Костаная и других городов! Можешь нарисовать любую карикатуру!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:51]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:55]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:58]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:59]
Серый волк:
Рекламная пауза! Любезный! Помоги лучше достучаться до Акиматов, и доложить, что партиец нуротановец и конструктор кокысников в одном лице готов прервать отдых на пенсии. На любом заводе изготовить 3000 кокысников для Костаная и других городов! Можешь нарисовать любую карикатуру!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:51]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:55]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:58]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 26.01.2022 - 07:59]
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