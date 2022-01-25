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≡ Дело бывшего директора КТЭК - Судья отказала в ходатайстве о возвращении на доследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43394
Дело бывшего директора КТЭК - Судья отказала в ходатайстве о возвращении на доследование
Отправлено: 25.01.22 - 22:56
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- Считаем, что по этому делу имеются существенные нарушения УПК РК, - заявил адвокат Дмитрий КУЧЕНКОВ. - В частности, грубейшим нарушением является то, что следователи объединили несколько уголовных дел в одно.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
164
Re: Дело бывшего директора КТЭК - Судья отказала в ходатайстве о...
Отправлено: 25.01.22 - 22:56
#1
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Стыдливые подростки
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5049
Re: Дело бывшего директора КТЭК - Судья отказала в ходатайстве о...
Отправлено: 26.01.22 - 00:58
#2
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Ровно такими же делами промышлял всем известный рудненский жулик имя которого все знают, однако вылез сухим из воды и свалил на север. Следаки посоветовали жертвам самим обращаться судиться, после нескольких выйгрышных дел исполнители развели руками- нечего с них взять...
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