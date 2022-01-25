Re: Дело бывшего директора КТЭК - Судья отказала в ходатайстве о...

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Ровно такими же делами промышлял всем известный рудненский жулик имя которого все знают, однако вылез сухим из воды и свалил на север. Следаки посоветовали жертвам самим обращаться судиться, после нескольких выйгрышных дел исполнители развели руками- нечего с них взять...