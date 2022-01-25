Отправлено: - 20:12

111:

А что, кто не подпишет, ничего тому не будет?

Цитата:Подписывать или нет это твоё право,хотя сейчас акиматы принудительно пытаются заставить,но если ты продаёш капусту по 365 то рядом должна быть и по 104,то же самое с луком,надо поставить по 86 социальный и рядом можешь продавать нормальный по любой цене.Сегодня на ОРТ капусту вообще не отпускали,лежит пока до лучших времён.