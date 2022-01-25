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≡ Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43394
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
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На совещании в акимате Костаная 20 января речь шла о том, что соответствующее постановление акимата области вступит в силу 25 января. Согласно этому документу, на месяц будут заморожены цены на 6 видов социально значимых продуктов. Однако сегодня выяснилось, что постановление начинает работать 28 января.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8381
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 20:00
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Smоl и не пописывал никаких соглашенний

А что, кто не подпишет, ничего тому не будет?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 20:07
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Где тут логика?


Логика в том что: власть выбирает популисткие методы или заигрывает с народом, реально работать не могут - не с населением, не с предпринимателями, время то рыночное, а Президент дал им установку6 - цены снизить чисто по советски, как раньше было к какому нибудь сьезду или ноябрьским праздникам. Магазинчики у дома, к ним и сельские относятся - это крайние в цепочке реализации товара, власти надо идти с первого посредника от производителя и до Складских или ОРТ, если они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотят разбираться с ценами, а не ИМИТИРОВАТЬ бурную деятельность. В этой цепочке самые большие накрутки, или же использовать механизм субсидирования, в том числе и магазинчики у дома.

[Исправлено: ACROS, 25.01.2022 - 20:13]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8433
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 20:12
#17
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Цитата:
111:
А что, кто не подпишет, ничего тому не будет?

Подписывать или нет это твоё право,хотя сейчас акиматы принудительно пытаются заставить,но если ты продаёш капусту по 365 то рядом должна быть и по 104,то же самое с луком,надо поставить по 86 социальный и рядом можешь продавать нормальный по любой цене.
Сегодня на ОРТ капусту вообще не отпускали,лежит пока до лучших времён.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8433
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 20:19
#18
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Цитата:
ACROS:
Логика в том что: власть выбирает популисткие методы или заигрывает с народом.

За наш счёт,предприниматели они же законопослушные,на барикады 5 января не лезли,значит можно на них ездить так получается?
Цитата:
ACROS:
власти надо идти с первого посредника от производителя и до Складских или ОРТ

На ОРТ там бесполезно такими методами действовать,продавцы просто позвонят на юга и скажут пока тут бардак капусту сюда не везите вот и всё.
Местные производители свой долг перед родиной уже выполнили,так как продали часть урожая стабфонду ещё по осени и сейчас скидывать ценники на свой товар не собираются.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8381
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 21:28
#19
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Цитата:
Добринцофф:
действовать,продавцы просто позвонят на юга и скажут пока тут бардак капусту сюда не везите вот и всё.

Подождут пару дней, привезут подгнившую..
По 50 тенге..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8433
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 23:22
#20
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Цитата:
111:
Подождут пару дней, привезут подгнившую.. По 50 тенге.

Капуста на юге прям на поле стоит,её не рубят всю зиму,поэтому у нее состояние свежей,если в Казахстане нельзя продавать,продадут Росиянам,у них нет таких ограничений.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5049
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 26.01.22 - 00:50
#21
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Действительно, пусть какие-то надбавки к пособиям и пенсиям делают, а то крайними хотят сделать коммерсантов. Что-то логики никакой не вижу в их решениях,
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