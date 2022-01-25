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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:52
Цитата:
Пхпхпхп щас то уже должно быть полегче))
Don Julio:
Успевает отстирывать или надо было помощнее взять?
Успевает отстирывать или надо было помощнее взять?
Пхпхпхп щас то уже должно быть полегче))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:02
Цитата:
Урок русского языка? Продолжу.
Пиво-оно твоё, мнение, тоже, а вот, кухарка, уже твоЯ.
Цитата:
И в лаптях ходил. Кстати, твой прападет ниче, что босиком ходил? Или фото выложишь его в сапогах ручной работы от Гучи?
Цитата:
Ну хоть что-то дешевеет. Наверное меморандум подписали.
Цитата:
Ты теперь, как честный член партии, обязан вернуть вставную челюсть!?
111:
Оно. По моему это Оно.. ..лио, оно моё. Знания русского языка еще никому не навредили..
Оно. По моему это Оно.. ..лио, оно моё. Знания русского языка еще никому не навредили..
Урок русского языка? Продолжу.
Пиво-оно твоё, мнение, тоже, а вот, кухарка, уже твоЯ.
Цитата:
abaika95:
когда дед был раскулачен а пра прадет крепостным был)
когда дед был раскулачен а пра прадет крепостным был)
И в лаптях ходил. Кстати, твой прападет ниче, что босиком ходил? Или фото выложишь его в сапогах ручной работы от Гучи?
Цитата:
abaika95:
Акции российских компаний дешевеют
Акции российских компаний дешевеют
Ну хоть что-то дешевеет. Наверное меморандум подписали.
Цитата:
Доктор СИЗО:
Ой бай, какой позор! Мне
Ой бай, какой позор! Мне
Ты теперь, как честный член партии, обязан вернуть вставную челюсть!?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:02
Цитата:
Не устаю благодарить внука, от таких проблем освободил. Вижу появилась красотка.Опорожняется на ночь. Видать уже постель растелила. Спокойной ночи! Буду в Костанае, обязательно проведаю! )))))
Don Julio:
Не устаю благодарить внука, от таких проблем освободил. Вижу появилась красотка.Опорожняется на ночь. Видать уже постель растелила. Спокойной ночи! Буду в Костанае, обязательно проведаю! )))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:07
Цитата:
Облайка обещал в январе. У Владимира Владимировича осталось всего пару дней, чтобы выполнить обещание Облайки.
Цитата:
Ну и а он что? Как реагирует?
maxsaf:
Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))
Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))
Облайка обещал в январе. У Владимира Владимировича осталось всего пару дней, чтобы выполнить обещание Облайки.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Путина терпеть не могу,
Путина терпеть не могу,
Ну и а он что? Как реагирует?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1341
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:11
Цитата:
Ну и а он что? Как реагирует?
---
Да мне как-то севернее колена, южнее живота. Примерно как и ему на остальное население России.
Don Julio:
Ну и а он что? Как реагирует?
---
Да мне как-то севернее колена, южнее живота. Примерно как и ему на остальное население России.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:22
Цитата:
И что начудил этот сорванец? Сломал вставную челюсть? Или подсыпал деду в кашу порцию слабительного?
Цитата:
Ай, шалунишка!
Слыхал есть чудики любящие сие лицезреть. Но, доктер, позволю вам высказать свое мнение, -это НЕнормально.
То есть отклонение от общепринятых правил, извращения, если по простому.Цитата:
Кого?
Доктор СИЗО:
Не устаю благодарить внука, от таких проблем освободил.
Не устаю благодарить внука, от таких проблем освободил.
И что начудил этот сорванец? Сломал вставную челюсть? Или подсыпал деду в кашу порцию слабительного?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Вижу появилась красотка.Опорожняется на ночь. Видать уже постель растелила. Спокойной ночи!
Вижу появилась красотка.Опорожняется на ночь. Видать уже постель растелила. Спокойной ночи!
Ай, шалунишка!
Слыхал есть чудики любящие сие лицезреть. Но, доктер, позволю вам высказать свое мнение, -это НЕнормально.
То есть отклонение от общепринятых правил, извращения, если по простому.Цитата:
Доктор СИЗО:
Буду в Костанае, обязательно проведаю! )))))
Буду в Костанае, обязательно проведаю! )))))
Кого?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:31
Цитата:
Док опять признался нечаянно, что в Пакистане обитает ))
Доктор СИЗО:
Буду в Костанае, обязательно проведаю! )))))
Буду в Костанае, обязательно проведаю! )))))
Док опять признался нечаянно, что в Пакистане обитает ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:44
Цитата:
У тебя по географиии 2 было? Кто тебе детей доверил?
maxsaf:
У тебя по географиии 2 было? Кто тебе детей доверил?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8454
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 00:31
Цитата:
Вроде нормальные синоптики были, откуда столько политологов взялось?
abaika95:
Kairat stayer: Где уж простому народишку разобраться в политике!?
Kairat stayer: Где уж простому народишку разобраться в политике!?
Вроде нормальные синоптики были, откуда столько политологов взялось?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 00:40
Цитата:
У тебя по географиии 2 было? Кто тебе детей доверил?
maxsaf:
У тебя по географиии 2 было? Кто тебе детей доверил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 00:45
Бахрейн с Пакистаном путаешь? Спрошу завтра у Т.Гафурова это можно считать оскорблением?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 00:47
Цитата:
Нельзя. Но это оскорбление
Доктор СИЗО:
Бахрейн с Пакистаном путаешь? Спрошу завтра у Т.Гафурова это можно считать оскорблением?
Бахрейн с Пакистаном путаешь? Спрошу завтра у Т.Гафурова это можно считать оскорблением?
Нельзя. Но это оскорбление
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8454
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:09
Цитата:
Да какая разница? Верните деньги, раз за границей проживаете.
Доктор СИЗО:
Бахрейн с Пакистаном путаешь?
Бахрейн с Пакистаном путаешь?
Да какая разница? Верните деньги, раз за границей проживаете.
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