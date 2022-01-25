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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:52
#8131
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Цитата:
Don Julio:
Успевает отстирывать или надо было помощнее взять?

Пхпхпхп :lol: щас то уже должно быть полегче))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:02
#8132
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Цитата:
111:
Оно. По моему это Оно.. ..лио, оно моё. Знания русского языка еще никому не навредили..

Урок русского языка? Продолжу.
Пиво-оно твоё, мнение, тоже, а вот, кухарка, уже твоЯ.
Цитата:
abaika95:
когда дед был раскулачен а пра прадет крепостным был)

И в лаптях ходил. Кстати, твой прападет ниче, что босиком ходил? Или фото выложишь его в сапогах ручной работы от Гучи?
Цитата:
abaika95:
Акции российских компаний дешевеют

Ну хоть что-то дешевеет. Наверное меморандум подписали.
:lol:
Цитата:
Доктор СИЗО:
Ой бай, какой позор! Мне

Ты теперь, как честный член партии, обязан вернуть вставную челюсть!?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:02
#8133
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Цитата:
Don Julio:

Не устаю благодарить внука, от таких проблем освободил. Вижу появилась красотка.Опорожняется на ночь. Видать уже постель растелила. Спокойной ночи! Буду в Костанае, обязательно проведаю! ))))) 8-) :-o :-P
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:07
#8134
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Цитата:
maxsaf:
Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))

Облайка обещал в январе. У Владимира Владимировича осталось всего пару дней, чтобы выполнить обещание Облайки.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Путина терпеть не могу,

Ну и а он что? Как реагирует?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1341
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:11
#8135
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Цитата:
Don Julio:

Ну и а он что? Как реагирует?
---
Да мне как-то севернее колена, южнее живота. Примерно как и ему на остальное население России.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:22
#8136
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не устаю благодарить внука, от таких проблем освободил.

И что начудил этот сорванец? Сломал вставную челюсть? Или подсыпал деду в кашу порцию слабительного?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Вижу появилась красотка.Опорожняется на ночь. Видать уже постель растелила. Спокойной ночи!

Ай, шалунишка!
Слыхал есть чудики любящие сие лицезреть. Но, доктер, позволю вам высказать свое мнение, -это НЕнормально.
То есть отклонение от общепринятых правил, извращения, если по простому.Цитата:
Доктор СИЗО:
Буду в Костанае, обязательно проведаю! )))))

Кого?
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:31
#8137
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Буду в Костанае, обязательно проведаю! )))))

Док опять признался нечаянно, что в Пакистане обитает ))
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 23:44
#8138
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Цитата:
maxsaf:

У тебя по географиии 2 было? Кто тебе детей доверил?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8454
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 00:31
#8139
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Цитата:
abaika95:
Kairat stayer: Где уж простому народишку разобраться в политике!?

Вроде нормальные синоптики были, откуда столько политологов взялось? :lol: :lol: :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 00:40
#8140
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Цитата:
maxsaf:

У тебя по географиии 2 было? Кто тебе детей доверил?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 00:45
#8141
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Бахрейн с Пакистаном путаешь? Спрошу завтра у Т.Гафурова это можно считать оскорблением?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 00:47
#8142
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Бахрейн с Пакистаном путаешь? Спрошу завтра у Т.Гафурова это можно считать оскорблением?

Нельзя. Но это оскорбление ;-) :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8454
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 26.01.22 - 01:09
#8143
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Бахрейн с Пакистаном путаешь?

Да какая разница? Верните деньги, раз за границей проживаете. :lol:
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