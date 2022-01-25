Отправлено: - 23:02

111:

Оно. По моему это Оно.. ..лио, оно моё. Знания русского языка еще никому не навредили..

abaika95:

когда дед был раскулачен а пра прадет крепостным был)

abaika95:

Акции российских компаний дешевеют

Доктор СИЗО:

Ой бай, какой позор! Мне

Цитата:Урок русского языка? Продолжу.Пиво-оно твоё, мнение, тоже, а вот, кухарка, уже твоЯ.Цитата:И в лаптях ходил. Кстати, твой прападет ниче, что босиком ходил? Или фото выложишь его в сапогах ручной работы от Гучи?Цитата:Ну хоть что-то дешевеет. Наверное меморандум подписали.Цитата:Ты теперь, как честный член партии, обязан вернуть вставную челюсть!?