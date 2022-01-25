Отправлено: - 22:49

Доктор СИЗО:

Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века с ценных пород дерева...вверх поднимаются при открывании...фурнитура как на ж/д вагонах мощна

Доктор СИЗО:

,например, всего 2,5 года учился на юриста,

Kairat stayer:

мистер Хулио или Жульё, к

abaika95:

Мордором Росиию не по экономическим показателям называют а по внешнеполитической ситуации Россия за 20 лет правления Путина успела в несколько конфликтов влезть,аннексировала чужую территорию,открыто посылает войска в помощь террористам,самолёты пассажирские сбивает и все это подаётся под пассажем вставания с колен (а кто вас на колени ставил то?)

Цитата:Ну,оно в пакистане, что ни дерево, все драгоценность, потому-пустыня-с...Уважаю я доктора, за неуемную фантазию. Переночует в ночлежке, а напи...расскажет, как будто ночевал в гареме у пакистанского акима.Цитата:Кулинарный техникум штоле?Цитата:Вот и вся латиница кончилась. Не можут народ читать и писать, кроме русского языка, несмотря на линию Партии и Правительства.Челюсть может, не той системы?Цитата:С облегченьицем вас! Как очередной платеж по кредиту за стиральную машинку? Как она вообще? Успевает отстирывать или надо было помощнее взять?