Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:28
Цитата:
У дочек, Назарбаева Н.,
уже - отобрали? Если нет,
то скоро отберут...
abaika95:
Дворцы В Европе отобрать
Дворцы В Европе отобрать
У дочек, Назарбаева Н.,
уже - отобрали? Если нет,
то скоро отберут...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:29
Цитата:
Вон, не земляк - вообще оппозиционно настроен.
---
Даже очень оппозиционно!Путина терпеть не могу, то, что он делает с Россией, ему ещё припомнится.Ранний Путин и то, чем он стал - две великие разницы.
Victor Yang:
Вон, не земляк - вообще оппозиционно настроен.
---
Даже очень оппозиционно!Путина терпеть не могу, то, что он делает с Россией, ему ещё припомнится.Ранний Путин и то, чем он стал - две великие разницы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:34
Цитата:
Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))
abaika95:
Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:35
Цитата:
Где возьмете 20 000 иностранных террористов?
abaika95:
Где возьмете 20 000 иностранных террористов?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:36
Что, там на юге Казахстана,
с э/энергией?...
с э/энергией?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:37
Цитата:
После второго пришествия будет и парад и салют
abaika95:
Одкб вывели как-то тихо Ни парадов Ни салютов в Москве
Одкб вывели как-то тихо Ни парадов Ни салютов в Москве
После второго пришествия будет и парад и салют
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:38
Цитата:
А главное где кустанайские остановки с обогревом на солнечных батареях?
drakon:
Что, там на юге Казахстана, с э/энергией?...
Что, там на юге Казахстана, с э/энергией?...
А главное где кустанайские остановки с обогревом на солнечных батареях?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:56
Цитата:
Есть в интернетах такая серия фильмов, называется "Империя наоборот".Документальные фильмы, каждая серия рассказывает о какой-то одной республике, входившей в состав СССР.И что самое интересное - там рассказывается, сколько зарабатывала каждая республика и сколько тратила.Так вот, из каждых трёх рублей РСФСР тратила на себя один рубль, а два вкладывала в остальные республики. Самоокупаемыми были только РСФСР и БССР.Остальные республики жили за счёт этих республик. Самая дотируемая Была Грузинская ССР, потом шли республики Средней Азии.Какая ещё метрополия так поступала?!
Доктор СИЗО:
Есть в интернетах такая серия фильмов, называется "Империя наоборот".Документальные фильмы, каждая серия рассказывает о какой-то одной республике, входившей в состав СССР.И что самое интересное - там рассказывается, сколько зарабатывала каждая республика и сколько тратила.Так вот, из каждых трёх рублей РСФСР тратила на себя один рубль, а два вкладывала в остальные республики. Самоокупаемыми были только РСФСР и БССР.Остальные республики жили за счёт этих республик. Самая дотируемая Была Грузинская ССР, потом шли республики Средней Азии.Какая ещё метрополия так поступала?!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15469
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:05
сегодня.
В совет директоров «Газпрома» выдвинут зять
первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева,
председатель ассоциации организаций нефтегазового и
энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев.
Он фигурирует в списке кандидатов, предложенных правительством России.
ну он там и был.
так что жизнь продолжается.
В совет директоров «Газпрома» выдвинут зять
первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева,
председатель ассоциации организаций нефтегазового и
энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев.
Он фигурирует в списке кандидатов, предложенных правительством России.
ну он там и был.
так что жизнь продолжается.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:06
Цитата:
Мои комменты, не - видит.Но на мои вопросы - отвечает...
---
Напоминает анекдот:"Ходила вчера через парк - изнасиловали!Сегодня пошла - опять изнасиловали!Завтра снова пойду!"
drakon:
Мои комменты, не - видит.Но на мои вопросы - отвечает...
---
Напоминает анекдот:"Ходила вчера через парк - изнасиловали!Сегодня пошла - опять изнасиловали!Завтра снова пойду!"
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15469
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:09
Цитата:
что,зеленого выпустили?
да,ровно 15 суток прошло.
но смотрю не вылечили.
видать тяжелый случай.
опять что то лопочет .
maxsaf: я уже тревогу начал бить - тролить некого
что,зеленого выпустили?
да,ровно 15 суток прошло.
но смотрю не вылечили.
видать тяжелый случай.
опять что то лопочет .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:11
Каждый вечер подезжаю домой после работы, рядом пасется стадо косуль
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:12
Цитата:
Не факт что выпустили. Мож снова на неделю пропал?))
alex_60:
что,зеленого выпустили? да,ровно 15 суток прошло. но смотрю не вылечили. видать тяжелый случай. опять что то лопочет .
что,зеленого выпустили? да,ровно 15 суток прошло. но смотрю не вылечили. видать тяжелый случай. опять что то лопочет .
Не факт что выпустили. Мож снова на неделю пропал?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:16
Цитата:
то ловушка, для денег, кеша..Дорожать то все тоже не может постоянно, нужно подкармливаться чем то...
---
Ну всё, собираем манатки - -биржевые аналитики подтянулись...
111:
то ловушка, для денег, кеша..Дорожать то все тоже не может постоянно, нужно подкармливаться чем то...
---
Ну всё, собираем манатки - -биржевые аналитики подтянулись...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:49
Цитата:
Ну,оно в пакистане, что ни дерево, все драгоценность, потому-пустыня-с...
Уважаю я доктора, за неуемную фантазию. Переночует в ночлежке, а напи...расскажет, как будто ночевал в гареме у пакистанского акима.
Цитата:
Кулинарный техникум штоле?
Цитата:
Вот и вся латиница кончилась. Не можут народ читать и писать, кроме русского языка, несмотря на линию Партии и Правительства.
Челюсть может, не той системы?
Цитата:
С облегченьицем вас! Как очередной платеж по кредиту за стиральную машинку? Как она вообще? Успевает отстирывать или надо было помощнее взять?
Доктор СИЗО:
Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века с ценных пород дерева...вверх поднимаются при открывании...фурнитура как на ж/д вагонах мощна
Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века с ценных пород дерева...вверх поднимаются при открывании...фурнитура как на ж/д вагонах мощна
Ну,оно в пакистане, что ни дерево, все драгоценность, потому-пустыня-с...
Уважаю я доктора, за неуемную фантазию. Переночует в ночлежке, а напи...расскажет, как будто ночевал в гареме у пакистанского акима.
Цитата:
Доктор СИЗО:
,например, всего 2,5 года учился на юриста,
,например, всего 2,5 года учился на юриста,
Кулинарный техникум штоле?
Цитата:
Kairat stayer:
мистер Хулио или Жульё, к
мистер Хулио или Жульё, к
Вот и вся латиница кончилась. Не можут народ читать и писать, кроме русского языка, несмотря на линию Партии и Правительства.
Челюсть может, не той системы?
Цитата:
abaika95:
Мордором Росиию не по экономическим показателям называют а по внешнеполитической ситуации Россия за 20 лет правления Путина успела в несколько конфликтов влезть,аннексировала чужую территорию,открыто посылает войска в помощь террористам,самолёты пассажирские сбивает и все это подаётся под пассажем вставания с колен (а кто вас на колени ставил то?)
Мордором Росиию не по экономическим показателям называют а по внешнеполитической ситуации Россия за 20 лет правления Путина успела в несколько конфликтов влезть,аннексировала чужую территорию,открыто посылает войска в помощь террористам,самолёты пассажирские сбивает и все это подаётся под пассажем вставания с колен (а кто вас на колени ставил то?)
С облегченьицем вас! Как очередной платеж по кредиту за стиральную машинку? Как она вообще? Успевает отстирывать или надо было помощнее взять?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать