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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23994
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:28
#8116
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Цитата:
abaika95:
Дворцы В Европе отобрать

У дочек, Назарбаева Н.,
уже - отобрали? Если нет,
то скоро отберут... :lol: ;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1341
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:29
#8117
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Цитата:
Victor Yang:

Вон, не земляк - вообще оппозиционно настроен.
---
Даже очень оппозиционно!Путина терпеть не могу, то, что он делает с Россией, ему ещё припомнится.Ранний Путин и то, чем он стал - две великие разницы.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:34
#8118
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Цитата:
abaika95:

Когда Россия на Украину нападет, при Путине или уже после?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:35
#8119
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Цитата:
abaika95:

Где возьмете 20 000 иностранных террористов? :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23994
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:36
#8120
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Что, там на юге Казахстана,
с э/энергией?... :lol: :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:37
#8121
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Цитата:
abaika95:
Одкб вывели как-то тихо Ни парадов Ни салютов в Москве

После второго пришествия будет и парад и салют ;-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:38
#8122
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Цитата:
drakon:
Что, там на юге Казахстана, с э/энергией?...

А главное где кустанайские остановки с обогревом на солнечных батареях? :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1341
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:56
#8123
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Есть в интернетах такая серия фильмов, называется "Империя наоборот".Документальные фильмы, каждая серия рассказывает о какой-то одной республике, входившей в состав СССР.И что самое интересное - там рассказывается, сколько зарабатывала каждая республика и сколько тратила.Так вот, из каждых трёх рублей РСФСР тратила на себя один рубль, а два вкладывала в остальные республики. Самоокупаемыми были только РСФСР и БССР.Остальные республики жили за счёт этих республик. Самая дотируемая Была Грузинская ССР, потом шли республики Средней Азии.Какая ещё метрополия так поступала?!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15469
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:05
#8124
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сегодня.
В совет директоров «Газпрома» выдвинут зять
первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева,
председатель ассоциации организаций нефтегазового и
энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев.
Он фигурирует в списке кандидатов, предложенных правительством России.

ну он там и был.
так что жизнь продолжается.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1341
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:06
#8125
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Цитата:
drakon:

Мои комменты, не - видит.Но на мои вопросы - отвечает...
---
Напоминает анекдот:"Ходила вчера через парк - изнасиловали!Сегодня пошла - опять изнасиловали!Завтра снова пойду!"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15469
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:09
#8126
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Цитата:
maxsaf: я уже тревогу начал бить - тролить некого


что,зеленого выпустили?
да,ровно 15 суток прошло.
но смотрю не вылечили.
видать тяжелый случай.
опять что то лопочет .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:11
#8127
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Каждый вечер подезжаю домой после работы, рядом пасется стадо косуль

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:12
#8128
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Цитата:
alex_60:
что,зеленого выпустили? да,ровно 15 суток прошло. но смотрю не вылечили. видать тяжелый случай. опять что то лопочет .

Не факт что выпустили. Мож снова на неделю пропал?))
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1341
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:16
#8129
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Цитата:
111:

то ловушка, для денег, кеша..Дорожать то все тоже не может постоянно, нужно подкармливаться чем то...
---
Ну всё, собираем манатки - -биржевые аналитики подтянулись...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 22:49
#8130
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века с ценных пород дерева...вверх поднимаются при открывании...фурнитура как на ж/д вагонах мощна

Ну,оно в пакистане, что ни дерево, все драгоценность, потому-пустыня-с...
Уважаю я доктора, за неуемную фантазию. Переночует в ночлежке, а напи...расскажет, как будто ночевал в гареме у пакистанского акима.
Цитата:
Доктор СИЗО:
,например, всего 2,5 года учился на юриста,

Кулинарный техникум штоле?
Цитата:
Kairat stayer:
мистер Хулио или Жульё, к

Вот и вся латиница кончилась. Не можут народ читать и писать, кроме русского языка, несмотря на линию Партии и Правительства.
Челюсть может, не той системы?
Цитата:
abaika95:
Мордором Росиию не по экономическим показателям называют а по внешнеполитической ситуации Россия за 20 лет правления Путина успела в несколько конфликтов влезть,аннексировала чужую территорию,открыто посылает войска в помощь террористам,самолёты пассажирские сбивает и все это подаётся под пассажем вставания с колен (а кто вас на колени ставил то?)

С облегченьицем вас! Как очередной платеж по кредиту за стиральную машинку? Как она вообще? Успевает отстирывать или надо было помощнее взять?
:oops:
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