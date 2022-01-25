Отправлено: - 20:25

abaika95:

Возрождение русского мира (благо немецкий задавили) и создание двуполярного мира (вообще смешно когда в мире только 3 сильных игрока,США,Китай и объединенная Европа)

Цитата:В сентябре 2018 года на форуме данные и выше отмеченные вопросы обсуждали. В России пока ещё есть адекватные люди, но их не много, например форумчанин пользователь под ником Мишанья.Себя не буду цитировать, процитирую Мишанью: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?Подробнее здесь: