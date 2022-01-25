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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4850
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:24
#8101
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Цитата:
ACROS:

Нет, это не асфальтовый фермер, я сказал крупный землевладелец. Догадаетесь сами?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:25
#8102
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Цитата:
abaika95:
Возрождение русского мира (благо немецкий задавили) и создание двуполярного мира (вообще смешно когда в мире только 3 сильных игрока,США,Китай и объединенная Европа)


В сентябре 2018 года на форуме данные и выше отмеченные вопросы обсуждали. В России пока ещё есть адекватные люди, но их не много, например форумчанин пользователь под ником Мишанья.

Себя не буду цитировать, процитирую Мишанью: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?

Подробнее здесь:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11967
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:36
#8103
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Цитата:
drakon:
снова пропал. Что с ним?.

Отдыхает пенс
Он же о тебе не интересуется чето
Кому ты пенс интересен?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Это лицо женского пола Кайрат, поговорить ей хочется с тобой

Ошибаешься
Погремух говорил что в армии воевал с дедами
А в советскую армию женщин не брали вроде
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4850
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:42
#8104
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Цитата:
drakon:

Почему так расхрабрился насчет Ельбасы? Ты же был всегда на форуме ниже травы... видать прав был Мереке Заканович... он сейчас об этом беседует .... 8-) :-o :oops: :-P :-x
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11967
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:42
#8105
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Цитата:
Kairat stayer:
Где уж простому народишку разобраться в политике!?

А народишка что выхода в интернет не имеет? Или глупенькие такие?
Да понимает все прекрасно народ
Только вот фашистский режим Путина как любой фашистский режим обращается к наиболее обиженной части народа
Ну те которые стакан водки выпивают и кричат о мнимом величии и имперскости (когда дед был раскулачен а пра прадет крепостным был) но ведь империя!! Нас все боялись))) но не уважали почему-то
Национальный комплекс неполноценности очень опасен
Он лечится только ещё более сильным унижением нации и страны
Так было с французской империей при седане и в поражении в 1940
Так было два раза и с Германией в 1918 и в 1945....
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4850
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:50
#8106
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Цитата:
abaika95:

Ой бай, какой позор! Мне форумчане сказали, что дон Хулио женщина..а ей дружбу предложил как обычно делаю в таких случаях...)))) :-o :oops: :-x
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:52
#8107
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Цитата:
abaika95:
А в советскую армию женщин не брали вроде


У нас в командном пункте бригады в период союза женщины служили, проживали дома а не в казарме, зарплату получали, ныне типа по контракту.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11967
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:59
#8108
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Цитата:
Kairat stayer:
У нас в командном пункте бригады в период союза женщины служили, проживали дома а не в казарме, зарплату получали, ныне типа по контракту.

Ааа ну тогда я вполне мог ошибиться насчёт погремухи
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23993
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:03
#8109
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Цитата:
abaika95:
Он же о тебе не интересуется чето

А я, интересуюсь. Он же печать, партийную,
ещё не сдал. Вдруг, потеряет её... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11967
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:03
#8110
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Рубль падает
Акции российских компаний дешевеют
Показательный пример о том кто в мире врач а кто Буйный пациент у которого нет возможности никак ответить врачам кроме грозного рычания
Осталось ещё санкции ввести на всех чиновников РФ
Чтобы счета заморозить
Дворцы В Европе отобрать
Детей выкинуть из английских школ и вузов
Тогда народ в России точно воспрянет духом)))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23993
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:21
#8111
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Почему так расхрабрился насчет Ельбасы?

Он - пенсионер, ты - пенсионер.
Я - пенсионер. Никакой разницы.
Коллеги мы... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:22
#8112
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Перекусим китайскую фунчозу с нашими помидорами и огурцами..
И морковкой..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:23
#8113
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Цитата:
drakon:
Он - пенсионер, ты - пенсионер. Я - пенсионер. Никакой разницы.

Я тоже, недалеко где то рядом...
А вы вообще, готовые Ельбасы...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15120
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:24
#8114
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Цитата:
abaika95:

Где на этот раз пропадал )) я уже тревогу начал бить - тролить некого :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8381
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:24
#8115
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Цитата:
abaika95:
Акции российских компаний дешевеют

Это ловушка, для денег, кеша..
Дорожать то все тоже не может постоянно, нужно подкармливаться чем то...
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