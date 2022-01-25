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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:24
Цитата:
Нет, это не асфальтовый фермер, я сказал крупный землевладелец. Догадаетесь сами?
ACROS:
Нет, это не асфальтовый фермер, я сказал крупный землевладелец. Догадаетесь сами?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:25
Цитата:
В сентябре 2018 года на форуме данные и выше отмеченные вопросы обсуждали. В России пока ещё есть адекватные люди, но их не много, например форумчанин пользователь под ником Мишанья.
Себя не буду цитировать, процитирую Мишанью: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?
Подробнее здесь:
abaika95:
Возрождение русского мира (благо немецкий задавили) и создание двуполярного мира (вообще смешно когда в мире только 3 сильных игрока,США,Китай и объединенная Европа)
Возрождение русского мира (благо немецкий задавили) и создание двуполярного мира (вообще смешно когда в мире только 3 сильных игрока,США,Китай и объединенная Европа)
В сентябре 2018 года на форуме данные и выше отмеченные вопросы обсуждали. В России пока ещё есть адекватные люди, но их не много, например форумчанин пользователь под ником Мишанья.
Себя не буду цитировать, процитирую Мишанью: В первую очередь страна должна защищать интересы своих граждан. А вот когда маломальски проблемы внутри страны будут решены, можно заняться имперскими амбициями. А сейчас путь: напугаем мир голой попой. Только мир воспринимает это как нелепое оскорбление, а не как мирового соперника. А народ... Народ, он дойная корова. Где уж простому народишку разобраться в политике!?
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:36
Цитата:
Отдыхает пенс
Он же о тебе не интересуется чето
Кому ты пенс интересен?
Цитата:
Ошибаешься
Погремух говорил что в армии воевал с дедами
А в советскую армию женщин не брали вроде
drakon:
снова пропал. Что с ним?.
снова пропал. Что с ним?.
Отдыхает пенс
Он же о тебе не интересуется чето
Кому ты пенс интересен?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Это лицо женского пола Кайрат, поговорить ей хочется с тобой
Это лицо женского пола Кайрат, поговорить ей хочется с тобой
Ошибаешься
Погремух говорил что в армии воевал с дедами
А в советскую армию женщин не брали вроде
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:42
Цитата:
Почему так расхрабрился насчет Ельбасы? Ты же был всегда на форуме ниже травы... видать прав был Мереке Заканович... он сейчас об этом беседует ....
drakon:
Почему так расхрабрился насчет Ельбасы? Ты же был всегда на форуме ниже травы... видать прав был Мереке Заканович... он сейчас об этом беседует ....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:42
Цитата:
А народишка что выхода в интернет не имеет? Или глупенькие такие?
Да понимает все прекрасно народ
Только вот фашистский режим Путина как любой фашистский режим обращается к наиболее обиженной части народа
Ну те которые стакан водки выпивают и кричат о мнимом величии и имперскости (когда дед был раскулачен а пра прадет крепостным был) но ведь империя!! Нас все боялись))) но не уважали почему-то
Национальный комплекс неполноценности очень опасен
Он лечится только ещё более сильным унижением нации и страны
Так было с французской империей при седане и в поражении в 1940
Так было два раза и с Германией в 1918 и в 1945....
Kairat stayer:
Где уж простому народишку разобраться в политике!?
Где уж простому народишку разобраться в политике!?
А народишка что выхода в интернет не имеет? Или глупенькие такие?
Да понимает все прекрасно народ
Только вот фашистский режим Путина как любой фашистский режим обращается к наиболее обиженной части народа
Ну те которые стакан водки выпивают и кричат о мнимом величии и имперскости (когда дед был раскулачен а пра прадет крепостным был) но ведь империя!! Нас все боялись))) но не уважали почему-то
Национальный комплекс неполноценности очень опасен
Он лечится только ещё более сильным унижением нации и страны
Так было с французской империей при седане и в поражении в 1940
Так было два раза и с Германией в 1918 и в 1945....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:50
Цитата:
Ой бай, какой позор! Мне форумчане сказали, что дон Хулио женщина..а ей дружбу предложил как обычно делаю в таких случаях...))))
abaika95:
Ой бай, какой позор! Мне форумчане сказали, что дон Хулио женщина..а ей дружбу предложил как обычно делаю в таких случаях...))))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:52
Цитата:
У нас в командном пункте бригады в период союза женщины служили, проживали дома а не в казарме, зарплату получали, ныне типа по контракту.
abaika95:
А в советскую армию женщин не брали вроде
А в советскую армию женщин не брали вроде
У нас в командном пункте бригады в период союза женщины служили, проживали дома а не в казарме, зарплату получали, ныне типа по контракту.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 20:59
Цитата:
Ааа ну тогда я вполне мог ошибиться насчёт погремухи
Kairat stayer:
У нас в командном пункте бригады в период союза женщины служили, проживали дома а не в казарме, зарплату получали, ныне типа по контракту.
У нас в командном пункте бригады в период союза женщины служили, проживали дома а не в казарме, зарплату получали, ныне типа по контракту.
Ааа ну тогда я вполне мог ошибиться насчёт погремухи
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:03
Цитата:
А я, интересуюсь. Он же печать, партийную,
ещё не сдал. Вдруг, потеряет её...
abaika95:
Он же о тебе не интересуется чето
Он же о тебе не интересуется чето
А я, интересуюсь. Он же печать, партийную,
ещё не сдал. Вдруг, потеряет её...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:03
Рубль падает
Акции российских компаний дешевеют
Показательный пример о том кто в мире врач а кто Буйный пациент у которого нет возможности никак ответить врачам кроме грозного рычания
Осталось ещё санкции ввести на всех чиновников РФ
Чтобы счета заморозить
Дворцы В Европе отобрать
Детей выкинуть из английских школ и вузов
Тогда народ в России точно воспрянет духом)))
Акции российских компаний дешевеют
Показательный пример о том кто в мире врач а кто Буйный пациент у которого нет возможности никак ответить врачам кроме грозного рычания
Осталось ещё санкции ввести на всех чиновников РФ
Чтобы счета заморозить
Дворцы В Европе отобрать
Детей выкинуть из английских школ и вузов
Тогда народ в России точно воспрянет духом)))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:21
Цитата:
Он - пенсионер, ты - пенсионер.
Я - пенсионер. Никакой разницы.
Коллеги мы...
Доктор СИЗО:
Почему так расхрабрился насчет Ельбасы?
Почему так расхрабрился насчет Ельбасы?
Он - пенсионер, ты - пенсионер.
Я - пенсионер. Никакой разницы.
Коллеги мы...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:22
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:23
Цитата:
Я тоже, недалеко где то рядом...
А вы вообще, готовые Ельбасы...
drakon:
Он - пенсионер, ты - пенсионер. Я - пенсионер. Никакой разницы.
Он - пенсионер, ты - пенсионер. Я - пенсионер. Никакой разницы.
Я тоже, недалеко где то рядом...
А вы вообще, готовые Ельбасы...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15120
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:24
Цитата:
Где на этот раз пропадал )) я уже тревогу начал бить - тролить некого
abaika95:
Где на этот раз пропадал )) я уже тревогу начал бить - тролить некого
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 21:24
Цитата:
Это ловушка, для денег, кеша..
Дорожать то все тоже не может постоянно, нужно подкармливаться чем то...
abaika95:
Акции российских компаний дешевеют
Акции российских компаний дешевеют
Это ловушка, для денег, кеша..
Дорожать то все тоже не может постоянно, нужно подкармливаться чем то...
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