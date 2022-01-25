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≡ Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43393
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 15:14
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"Люди устали от лжи и лицемерия! Сегодня провел собрание первичной партийной организации своего района, где уведомил о принятом мной решении. К моему удивлению члены ППО не только положительно приняли, но и поддержали, и тоже изъявили желания пойти за мной", – написал Кажмуханбет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15467
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 18:05
#15
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Цитата:
drakon:
загранпаспорт твой, не просрочен? Проверь...


а что толку. пакистанов в Болгарию не пускают.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4846
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 18:21
#16
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Цитата:
alex_60:

Завидуй молча любезный, каждый год внуков туда отвожу...на 2 недели...хороший отдых по сносным ценам ..арабы обслуживаются раньше всех или без очереди... 8-) :-o :-P :-x
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2429
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 18:25
#17
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Цитата:
юля елиссева:
он явно прогуливал уроки.


Надо думать, Касым-Жомарт Кемелевич про них и говорил:".... Гегеля от Бебеля не отличают, а туда же...."
А, если серьёзно: - чисто популисткий шаг, хайп на волне январских событий: если ты член этой партий, не беги как проститутка то туда, то сюда - выступай на собраниях, в соцсетях, изобличай руководство партии, города, филиала в бездействии,инертности, показухе, формализме и пусть тебя исключат за критику или волюнтаризм и ты будешь новым ньюЕльцыным, а так это - крысы убежавшие с тонущего корабля. Потонет ли он вообще- ещё неизвестно.

Цитата:
Доктор СИЗО:
путевочку нуротановскую получу


Первый раз слышу, что бы в Нур-Отане давали турпутёвки и тем более заграничные. Хотя, с годовым партийным бюджетом в ОДИН ТРИЛЛИОН ТРИСТА миллиардов тенге ( из казны государства, то есть это наши деньги, деньги налогоплательщиков) всё возможно, можно и в Майями попросить путёвку.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23988
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 18:30
#18
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Цитата:
Доктор СИЗО:
..арабы обслуживаются раньше всех или без очереди... 8-) :-o :-P

Доктор, та ты, всётаки - араб?... :lol: ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1453
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 19:03
#19
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Достаточно было положить партбилет на стол. Из депутатов выпнули бы "автоматом".
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4846
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 20:05
#20
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Цитата:
drakon:

Нет, при внуках арабах, могу и на топчанчике прилечь. Или жилье снимаю, рядом с санаторием. Ну если как партиец поеду, то попрошу номер люкс. 8-) :oops:
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