Отправлено: - 18:25

юля елиссева:

он явно прогуливал уроки.

Доктор СИЗО:

путевочку нуротановскую получу

Цитата:Надо думать, Касым-Жомарт Кемелевич про них и говорил:".... Гегеля от Бебеля не отличают, а туда же...."А, если серьёзно: - чисто популисткий шаг, хайп на волне январских событий: если ты член этой партий, не беги как проститутка то туда, то сюда - выступай на собраниях, в соцсетях, изобличай руководство партии, города, филиала в бездействии,инертности, показухе, формализме и пусть тебя исключат за критику или волюнтаризм и ты будешь новым ньюЕльцыным, а так это - крысы убежавшие с тонущего корабля. Потонет ли он вообще- ещё неизвестно.Цитата:Первый раз слышу, что бы в Нур-Отане давали турпутёвки и тем более заграничные. Хотя, с годовым партийным бюджетом в ОДИН ТРИЛЛИОН ТРИСТА миллиардов тенге ( из казны государства, то есть это наши деньги, деньги налогоплательщиков) всё возможно, можно и в Майями попросить путёвку.