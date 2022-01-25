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Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
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