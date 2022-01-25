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≡ Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43393
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
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На совещании в акимате Костаная 20 января речь шла о том, что соответствующее постановление акимата области вступит в силу 25 января. Согласно этому документу, на месяц будут заморожены цены на 6 видов социально значимых продуктов. Однако сегодня выяснилось, что постановление начинает работать 28 января.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8376
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 20:00
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Smоl и не пописывал никаких соглашенний

А что, кто не подпишет, ничего тому не будет?
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2429
Re: Постановление о введении предельных цен на социально...
Отправлено: 25.01.22 - 20:07
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Где тут логика?


Логика в том что: власть выбирает популисткие методы или заигрывает с народом. Магазинчики у дома, к ним и сельские относятся - это крайние в цепочке реализации товара, власти надо идти с первого посредника от производителя и до Складских или ОРТ, если они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотят разбираться с ценами, а не ИМИТИРОВАТЬ бурную деятельность.
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