Отправлено: - 20:07

Добринцофф:

Где тут логика?

Цитата:Логика в том что: власть выбирает популисткие методы или заигрывает с народом. Магазинчики у дома, к ним и сельские относятся - это крайние в цепочке реализации товара, власти надо идти с первого посредника от производителя и до Складских или ОРТ, если они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотят разбираться с ценами, а не ИМИТИРОВАТЬ бурную деятельность.