Отправлено: - 19:30

Victor Yang: Чисто по возможностям - чуточку лучше, совсем немного. А когда пишут что РФ - прямо Мордор - это совсем не так. В Казахстане ровно так же.

Цитата:Мордором Росиию не по экономическим показателям называют а по внешнеполитической ситуацииРоссия за 20 лет правления Путина успела в несколько конфликтов влезть,аннексировала чужую территорию,открыто посылает войска в помощь террористам,самолёты пассажирские сбивает и все это подаётся под пассажем вставания с колен (а кто вас на колени ставил то?) Возрождение русского мира (благо немецкий задавили) и создание двуполярного мира (вообще смешно когда в мире только 3 сильных игрока,США,Китай и объединенная Европа)Россия для запада это обычный Ирак времён Саддама Хусейна который обладает ядерным оружиемИ для США сейчас это просто выгодная находка скидывать все свои внутренние проблемы на внешнего врага где исламских террористов удачно заменил Мордор в лице путинской РоссииА Путин и рад,думает он крутой политик а на деле....