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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 540 из 540«1...538539540
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 16:52
#8086
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Гвзету буду читать, с

Мои комменты, не - видит.
Но на мои вопросы - отвечает... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 16:58
#8087
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Цитата:
drakon:

Не читаю, я твои комменты! Там одни точки, и запятые.... полунамеки, только для тебя понятные.. ты сам придумал...сам и посмеялся....

[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 16:59]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 17:17
#8088
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Цитата:
Victor Yang:

Смотря какие окна...в Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века с ценных пород дерева...вверх поднимаются при открывании...фурнитура как на ж/д вагонах мощная...не то что навесики и крючочки одноразовые...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 17:17
#8089
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Цитата:
Доктор СИЗО:
только для тебя понятные..

С двумя - высшими? Непонятно... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 17:25
#8090
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Цитата:
drakon:

Бывают люди и с 5 высшими образованиями...одно основное очное...и дополнительное, вечернее или заочное...я,например, всего 2,5 года учился на юриста, чтобы сидельцы щеки не надували... законники ........(((())))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23988
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 17:46
#8091
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Цитата:
Доктор СИЗО:
какие окна...в Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века

Там жил, это когда во Внешней разведке - служил?... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 25.01.2022 - 17:47]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4846
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 18:11
#8092
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Цитата:
drakon:

Зерном торговал в конце 90 годов....эх золотое времечко!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2429
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 18:35
#8093
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Цитата:
Доктор СИЗО:
земледельцу нужно 30 механизаторов в поселке, а 2000 человек на центральной усадьбе ему не нужны.


Хитрый землевладелец, чисто "асфальтовый" фермер: - не хочет брать на себя СОЦИАЛКУ посёлка- а, это старики, дети, школа, медпункт, очистка зимой от снега, летом вывоз навоза и мусора и так далее, в общем все деревенские заботы по содержанию поселка. В копейку они выходят.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 19:06
#8094
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Цитата:
Don Julio:
И в заключении, анекдот, прошу прощения у верующих, ответ бегунку, все персонажи вымышлены


Как тебя там, мистер Хулио или Жульё, какая ответка? К тебе не обращался, никаких ультиматумов не было, гопник что ли из подворотни?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 19:30
#8095
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Цитата:
Victor Yang: Чисто по возможностям - чуточку лучше, совсем немного. А когда пишут что РФ - прямо Мордор - это совсем не так. В Казахстане ровно так же.

Мордором Росиию не по экономическим показателям называют а по внешнеполитической ситуации
Россия за 20 лет правления Путина успела в несколько конфликтов влезть,аннексировала чужую территорию,открыто посылает войска в помощь террористам,самолёты пассажирские сбивает и все это подаётся под пассажем вставания с колен (а кто вас на колени ставил то?) Возрождение русского мира (благо немецкий задавили) и создание двуполярного мира (вообще смешно когда в мире только 3 сильных игрока,США,Китай и объединенная Европа)
Россия для запада это обычный Ирак времён Саддама Хусейна который обладает ядерным оружием
И для США сейчас это просто выгодная находка скидывать все свои внутренние проблемы на внешнего врага где исламских террористов удачно заменил Мордор в лице путинской России
А Путин и рад,думает он крутой политик а на деле....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8376
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 19:42
#8096
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Цитата:
Kairat stayer:

У него на Родине, напишешь что против власти, сожрут сразу же..
Тут можно лить керосин, на чужую страну, это нормально..
Враг вокруг..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 19:44
#8097
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Одкб вывели как-то тихо
Ни парадов
Ни салютов в Москве
Даже плачущего Путина нет который сказал бы что они ребята вернулись в родную гавань
Видать как-то не красиво получилось в политическом плане
Приехали по звонку,их тут попользовали,и отправили домой по утру уставших
В России народ смеётся
Невзоров объявил конкурс на самую интересную расшифровку абривеатуры
Победителю заплатит миллион
А люди по образованнее вспоминают уже бывавшую в истории России ошибку
Когда Николай палкин отправил в австрийскую империю войска на подавление мятежа венгров
А Австрия всервоно стала дуальной монархией и через 4 года отблагодарила Россию мобилизовав войска на границе из за чего Россия проиграла крымскую войну
Палкин не вынес такого позора и умер (говорят траванулся)
Все уже было)))
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