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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 16:52
Цитата:
Мои комменты, не - видит.
Но на мои вопросы - отвечает...
Доктор СИЗО:
Гвзету буду читать, с
Гвзету буду читать, с
Мои комменты, не - видит.
Но на мои вопросы - отвечает...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 16:58
Цитата:
Не читаю, я твои комменты! Там одни точки, и запятые.... полунамеки, только для тебя понятные.. ты сам придумал...сам и посмеялся....
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 16:59]
drakon:
Не читаю, я твои комменты! Там одни точки, и запятые.... полунамеки, только для тебя понятные.. ты сам придумал...сам и посмеялся....
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 16:59]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 17:17
Цитата:
Смотря какие окна...в Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века с ценных пород дерева...вверх поднимаются при открывании...фурнитура как на ж/д вагонах мощная...не то что навесики и крючочки одноразовые...
Victor Yang:
Смотря какие окна...в Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века с ценных пород дерева...вверх поднимаются при открывании...фурнитура как на ж/д вагонах мощная...не то что навесики и крючочки одноразовые...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 17:17
Цитата:
С двумя - высшими? Непонятно...
Доктор СИЗО:
только для тебя понятные..
только для тебя понятные..
С двумя - высшими? Непонятно...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 17:25
Цитата:
Бывают люди и с 5 высшими образованиями...одно основное очное...и дополнительное, вечернее или заочное...я,например, всего 2,5 года учился на юриста, чтобы сидельцы щеки не надували... законники ........(((())))
drakon:
Бывают люди и с 5 высшими образованиями...одно основное очное...и дополнительное, вечернее или заочное...я,например, всего 2,5 года учился на юриста, чтобы сидельцы щеки не надували... законники ........(((())))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 17:46
Цитата:
Там жил, это когда во Внешней разведке - служил?...
[Исправлено: drakon, 25.01.2022 - 17:47]
Доктор СИЗО:
какие окна...в Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века
какие окна...в Вильнюсе жил в квартире, там окна с позапрошлого века
Там жил, это когда во Внешней разведке - служил?...
[Исправлено: drakon, 25.01.2022 - 17:47]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 18:11
Цитата:
Зерном торговал в конце 90 годов....эх золотое времечко!
drakon:
Зерном торговал в конце 90 годов....эх золотое времечко!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2429
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 18:35
Цитата:
Хитрый землевладелец, чисто "асфальтовый" фермер: - не хочет брать на себя СОЦИАЛКУ посёлка- а, это старики, дети, школа, медпункт, очистка зимой от снега, летом вывоз навоза и мусора и так далее, в общем все деревенские заботы по содержанию поселка. В копейку они выходят.
Доктор СИЗО:
земледельцу нужно 30 механизаторов в поселке, а 2000 человек на центральной усадьбе ему не нужны.
земледельцу нужно 30 механизаторов в поселке, а 2000 человек на центральной усадьбе ему не нужны.
Хитрый землевладелец, чисто "асфальтовый" фермер: - не хочет брать на себя СОЦИАЛКУ посёлка- а, это старики, дети, школа, медпункт, очистка зимой от снега, летом вывоз навоза и мусора и так далее, в общем все деревенские заботы по содержанию поселка. В копейку они выходят.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 19:06
Цитата:
Как тебя там, мистер Хулио или Жульё, какая ответка? К тебе не обращался, никаких ультиматумов не было, гопник что ли из подворотни?
Don Julio:
И в заключении, анекдот, прошу прощения у верующих, ответ бегунку, все персонажи вымышлены
И в заключении, анекдот, прошу прощения у верующих, ответ бегунку, все персонажи вымышлены
Как тебя там, мистер Хулио или Жульё, какая ответка? К тебе не обращался, никаких ультиматумов не было, гопник что ли из подворотни?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 19:30
Цитата:
Мордором Росиию не по экономическим показателям называют а по внешнеполитической ситуации
Россия за 20 лет правления Путина успела в несколько конфликтов влезть,аннексировала чужую территорию,открыто посылает войска в помощь террористам,самолёты пассажирские сбивает и все это подаётся под пассажем вставания с колен (а кто вас на колени ставил то?) Возрождение русского мира (благо немецкий задавили) и создание двуполярного мира (вообще смешно когда в мире только 3 сильных игрока,США,Китай и объединенная Европа)
Россия для запада это обычный Ирак времён Саддама Хусейна который обладает ядерным оружием
И для США сейчас это просто выгодная находка скидывать все свои внутренние проблемы на внешнего врага где исламских террористов удачно заменил Мордор в лице путинской России
А Путин и рад,думает он крутой политик а на деле....
Victor Yang: Чисто по возможностям - чуточку лучше, совсем немного. А когда пишут что РФ - прямо Мордор - это совсем не так. В Казахстане ровно так же.
Мордором Росиию не по экономическим показателям называют а по внешнеполитической ситуации
Россия за 20 лет правления Путина успела в несколько конфликтов влезть,аннексировала чужую территорию,открыто посылает войска в помощь террористам,самолёты пассажирские сбивает и все это подаётся под пассажем вставания с колен (а кто вас на колени ставил то?) Возрождение русского мира (благо немецкий задавили) и создание двуполярного мира (вообще смешно когда в мире только 3 сильных игрока,США,Китай и объединенная Европа)
Россия для запада это обычный Ирак времён Саддама Хусейна который обладает ядерным оружием
И для США сейчас это просто выгодная находка скидывать все свои внутренние проблемы на внешнего врага где исламских террористов удачно заменил Мордор в лице путинской России
А Путин и рад,думает он крутой политик а на деле....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8376
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 19:42
Цитата:
У него на Родине, напишешь что против власти, сожрут сразу же..
Тут можно лить керосин, на чужую страну, это нормально..
Враг вокруг..
Kairat stayer:
У него на Родине, напишешь что против власти, сожрут сразу же..
Тут можно лить керосин, на чужую страну, это нормально..
Враг вокруг..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 19:44
Одкб вывели как-то тихо
Ни парадов
Ни салютов в Москве
Даже плачущего Путина нет который сказал бы что они ребята вернулись в родную гавань
Видать как-то не красиво получилось в политическом плане
Приехали по звонку,их тут попользовали,и отправили домой по утру уставших
В России народ смеётся
Невзоров объявил конкурс на самую интересную расшифровку абривеатуры
Победителю заплатит миллион
А люди по образованнее вспоминают уже бывавшую в истории России ошибку
Когда Николай палкин отправил в австрийскую империю войска на подавление мятежа венгров
А Австрия всервоно стала дуальной монархией и через 4 года отблагодарила Россию мобилизовав войска на границе из за чего Россия проиграла крымскую войну
Палкин не вынес такого позора и умер (говорят траванулся)
Все уже было)))
Ни парадов
Ни салютов в Москве
Даже плачущего Путина нет который сказал бы что они ребята вернулись в родную гавань
Видать как-то не красиво получилось в политическом плане
Приехали по звонку,их тут попользовали,и отправили домой по утру уставших
В России народ смеётся
Невзоров объявил конкурс на самую интересную расшифровку абривеатуры
Победителю заплатит миллион
А люди по образованнее вспоминают уже бывавшую в истории России ошибку
Когда Николай палкин отправил в австрийскую империю войска на подавление мятежа венгров
А Австрия всервоно стала дуальной монархией и через 4 года отблагодарила Россию мобилизовав войска на границе из за чего Россия проиграла крымскую войну
Палкин не вынес такого позора и умер (говорят траванулся)
Все уже было)))
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