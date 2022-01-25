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≡ Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43393
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
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На совещании в акимате Костаная 20 января речь шла о том, что соответствующее постановление акимата области вступит в силу 25 января. Согласно этому документу, на месяц будут заморожены цены на 6 видов социально значимых продуктов. Однако сегодня выяснилось, что постановление начинает работать 28 января.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15467
Re: Постановление о введении предельных цен на социально...
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
#1
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скорей бы уже, так хочется кушать.
не все же жрут тоннами жареных кур каждую ночь с приправами.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8430
Re: Постановление о введении предельных цен на социально...
Отправлено: 25.01.22 - 18:48
#2
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Вот посмотрите по каким цена стабфонд отпускает продукцию и по каким она должна быть в магазинах.

Накрутка магазина 2-3тнг,на овощах которые усыхают и уже сразу со складов идут не высшего качества.
При этом сначала делаешь заявку в акимат,потом едешь в СПК Тобол выписывать документы,затем сам на своём горбу и свой машине грузишь всё это и продаёш не то что бесплатно,а учитывая то, что население в основном платит безналом ,в минус.
Это называется издевательство над предпринимателями и очередная лазейка для штрафов.
Ау Атамекен, президент Токаев ,кто нибудь остановите этот беспредел.
А самое интересное во всём этом,что для придомовых магазинов которые работают по упрощённой декларации,установлен дневной лимит выручки 167835тнгдень,то есть другими словами я должен набрать на эти деньги продукции стабфонда и бесплатно её продавать,за какой счёт платить зп продавцам коммуналку, налоги,это никого не интересует. :-x
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2429
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 19:24
#3
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Цитата:
Добринцофф:
,установлен дневной лимит выручки 167835тнгдень,


Разве не 201 722 тенге в день и никто вас не заставляет ВСЁ проводить через кассу. Не все же требуют чек. Предел по НДС вроде отменили для ИП и КХ.
Жена и никогда и не брала продукты из соц.списка: геморроя много, лучше торговать , пусть дорогим, но качественным продуктом. И нам в деревне нету смысла торговать продуктами из соц.списка с низкими ценами: - всё равно 99% покупателей берут в долг, под запись. Пока они вернут эти 2-3 тенге.

[Исправлено: ACROS, 25.01.2022 - 19:30]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1453
Re: Постановление о введении предельных цен на социально...
Отправлено: 25.01.22 - 19:27
#4
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Смотри ка, как законы соблюдают, дни пересчитали, клоуны!
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 19:31
#5
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Цитата:
ACROS:
Разве не 201 722 тенге в день

Порог НДС на 2022г 20000мрп или 61260000
Разделите на 365 дней и получите сумму в день.

Цитата:
ACROS:
и никто вас не заставляет ВСЁ проводить через кассу. Не все же требуют чек.

Я не знаю как у вас в районе,у меня в ЗТБ во основном картами расчитываются,дашь ты чек или не дашь это уже никому не интересно,налоговая в банке выписку возмёт и посмотрит сколько чего прошло.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8376
Re: Постановление о введении предельных цен на социально...
Отправлено: 25.01.22 - 19:31
#6
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В Смайле исчезли уже недорогие помидоры, грибы, огурцы
Сегодня там брали по 2600 с чем то несколько огурцов..
Много пустых полок..
Помидорки казахстанские 1200 с чем то..
Ну написано так.
Те что по 835 тоже исчезли..
Мартини 7.5 градуса, целых 6000!
12ти градусное правда 4 с чем то, но такое не пьем крепкое..
Как жить блин..
Зато пиво М-р по 362 набрали 0,5.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 19:33
#7
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Цитата:
ACROS:
И нам в деревне нету смысла торговать продуктами из соц.списка с низкими ценами: - всё равно 99% покупателей берут в долг, под запись. Пока они вернут эти 2-3 тенге.

Оно нигде не выгодно,хоть в городе хоть в селе,но сейчас включают адм.ресурс и заставляют брать.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
778
Re: Постановление о введении предельных цен на социально...
Отправлено: 25.01.22 - 19:33
#8
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Цитата:
в Эталонном контрольном банке НПА РК Источник:


и каких только "банков" у нас нет!
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 19:43
#9
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Цитата:
111:
Мартини 7.5 градуса, целых 6000!

Вот в том то и дело,что для кого то мартини подорожало,а кто то капусту купить не может,но ведь социальный хлеб и овощи они же для всех.
Марик купит мартини за 6000 и капусту по 104 на голубцы и работяга с минимальной з\п 60000 то же по 104 капусту возмёт,а оплачивать весь этот банкет будет предприниматель за свой счёт.
Где тут логика?
Сделайте социальные магазины или карты малоимущим выдавайте для покупки социальных товаров.

[Исправлено: Добринцофф, 25.01.2022 - 19:56]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8376
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 19:46
#10
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Цитата:
Добринцофф:
капусту по 104

Капусту вот сейчас на борщ купили, вроде 365..
Хлеб Народный 130.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8376
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 19:50
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Марик купит мартини за 6000 и

У нас пока одно стоит, подождем скидка будет нет, хотя бы по 5000, и то остальное можно потратить на капусту, хлеб и бутылку пива..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8430
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 19:55
#12
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Цитата:
111:
Капусту вот сейчас на борщ купили, вроде 365.. Хлеб Народный 130.

Smоl и не пописывал никаких соглашенний и меморандумов,у них аренда в центре бешенная ,да и вряд ли малоимущие там закупаются.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8376
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 19:55
#13
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Еще нашему три года, потом 40 дней, а там 8е марта..
Я своей ванну мартини налью..
Но блин с такими ценами конечно, особо не справишь 8е марта..
Они на капусту снизили, на мартини подняли..
Как то несправедливо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8376
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 19:59
#14
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Цитата:
Добринцофф:
Smоl и не пописывал никаких соглашенний и меморандумов,у них

А, поэтому..
Но иногда акции какие то проскакивают, а так да, в Аст по многим позициям дешевле, и выбор там огромный.
Солнечный что то, не могу привыкнуть к нему, который между Затобыловкой и Костанаем находится.
Вроде приличный магазин..
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