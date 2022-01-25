Отправлено: - 19:31

ACROS:

Разве не 201 722 тенге в день

ACROS:

и никто вас не заставляет ВСЁ проводить через кассу. Не все же требуют чек.

Цитата:Порог НДС на 2022г 20000мрп или 61260000Разделите на 365 дней и получите сумму в день.Цитата:Я не знаю как у вас в районе,у меня в ЗТБ во основном картами расчитываются,дашь ты чек или не дашь это уже никому не интересно,налоговая в банке выписку возмёт и посмотрит сколько чего прошло.