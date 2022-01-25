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≡ Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43393
Постановление о введении предельных цен на социально значимые продукты начнет действовать на три дня позже
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
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На совещании в акимате Костаная 20 января речь шла о том, что соответствующее постановление акимата области вступит в силу 25 января. Согласно этому документу, на месяц будут заморожены цены на 6 видов социально значимых продуктов. Однако сегодня выяснилось, что постановление начинает работать 28 января.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15467
Re: Постановление о введении предельных цен на социально...
Отправлено: 25.01.22 - 18:08
#1
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скорей бы уже, так хочется кушать.
не все же жрут тоннами жареных кур каждую ночь с приправами.
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