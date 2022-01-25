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≡ Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43393
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 15:14
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"Люди устали от лжи и лицемерия! Сегодня провел собрание первичной партийной организации своего района, где уведомил о принятом мной решении. К моему удивлению члены ППО не только положительно приняли, но и поддержали, и тоже изъявили желания пойти за мной", – написал Кажмуханбет.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15467
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 18:05
#15
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Цитата:
drakon:
загранпаспорт твой, не просрочен? Проверь...


а что толку. пакистанов в Болгарию не пускают.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4845
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 18:21
#16
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Цитата:
alex_60:

Завидуй молча любезный, каждый год внуков туда отвожу...на 2 недели...хороший отдых по сносным ценам ..арабы обслуживаются раньше всех или без очереди... 8-) :-o :-P :-x
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