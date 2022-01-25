Отправлено: - 15:14

"Люди устали от лжи и лицемерия! Сегодня провел собрание первичной партийной организации своего района, где уведомил о принятом мной решении. К моему удивлению члены ППО не только положительно приняли, но и поддержали, и тоже изъявили желания пойти за мной", – написал Кажмуханбет.