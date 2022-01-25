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Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43393
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 15:14
"Люди устали от лжи и лицемерия! Сегодня провел собрание первичной партийной организации своего района, где уведомил о принятом мной решении. К моему удивлению члены ППО не только положительно приняли, но и поддержали, и тоже изъявили желания пойти за мной", – написал Кажмуханбет.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2351
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:14
Дулату Кажмуханбету надо возвращаться в школу, учить русский язык. Когда изучали тему падежей, он явно прогуливал уроки.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 821
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:14
Вот это уже интересный поворот. Неужели чудеса бывают и люди начинают говорить правду и выходить из этого нурсултана-нуротана?? Неужели наша страна может начать становится демократичной?
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 41
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:16
Я бы не стал говорить, что "крысы бегут с тонущего корабля"...
Но что мешало им проявить свою позицию раньше? Боялись должности потерять?
Зачем они вообще вступали в эту "партию"? Ведь о её сути стало известно не сегодня и даже не вчера. Счёт идёт уже на годы и десятилетия...
Но что мешало им проявить свою позицию раньше? Боялись должности потерять?
Зачем они вообще вступали в эту "партию"? Ведь о её сути стало известно не сегодня и даже не вчера. Счёт идёт уже на годы и десятилетия...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15467
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:17
//"С того момента, когда я понял, что за ширмой благородного депутатства в нашем городе стоит фиктивная работа как внутри филиала партии, так и в депутатском корпусе.//
переобувание началось.
в какую партию вступят теперь интересно
наверное новую создадут.
может "Тулпар" .
переобувание началось.
в какую партию вступят теперь интересно
наверное новую создадут.
может "Тулпар" .
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14853
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:22
Цитата:
Буря в стакане. Скорее всего на горизонте появилась какая-то ответственность, а отвечать не хочется.
В Семее сразу трое представителей городского маслихата заявили о сложении депутатских полномочий, а двое из них объявили и о выходе из партии Nur Otan,
Источник:
Источник:
Буря в стакане. Скорее всего на горизонте появилась какая-то ответственность, а отвечать не хочется.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8369
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 16:13
Хорошее местечко, че понтоваться то..
А может это сигнал от кое кого, чтобы партию пересмотреть под Токаева..
Уберут приставку Нур, сделают Жом?
А может это сигнал от кое кого, чтобы партию пересмотреть под Токаева..
Уберут приставку Нур, сделают Жом?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5047
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 16:42
Не всё потеряно, есть среди граждан ещё нормальные. Когда этому примеру последуют остальные? иначе люди вынуждены о них думать самое плохое, приспособленцы, жополизы и всё остальное...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8369
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 16:49
Из костанайского отделения никто не выходит, отработали на пятерку, дали трехкомнатную погорельцам с дачи, как то пожар им на руку сыграл..
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 17:15
Цитата:
Ждут возвращения - Председателя. Кумира...
111:
Из костанайского отделения никто не выходит,
Из костанайского отделения никто не выходит,
Ждут возвращения - Председателя. Кумира...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4845
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 17:35
Цитата:
Не дождетесь таких глупых поступков, нам татарам бара бир...может летом путевочку нуротановскую получу в ту же Болгарию...давно там не был...может Филю Пуугачева, там встречу ..поручкаемся)))
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 17:36]
drakon:
Не дождетесь таких глупых поступков, нам татарам бара бир...может летом путевочку нуротановскую получу в ту же Болгарию...давно там не был...может Филю Пуугачева, там встречу ..поручкаемся)))
[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 17:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 222
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 17:39
Цитата:
а где что не так?)
юля елиссева:
тему падежей
тему падежей
а где что не так?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 625
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 17:55
Цитата:
Ну понятно льготы сохранить всё таки желает. И вообще в этой партии "Аул" одни приспособленцы и бездари которые и создали свою гоп-компанию.Теперь бегут с тонущего корабля
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 25.01.2022 - 18:04]
Третий депутат − Кайрат Смагулов – является членом партии "Ауыл". От партбилета он не отрекся, а вот из маслихата вышел.
Источник:
Источник:
Ну понятно льготы сохранить всё таки желает. И вообще в этой партии "Аул" одни приспособленцы и бездари которые и создали свою гоп-компанию.Теперь бегут с тонущего корабля
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 25.01.2022 - 18:04]
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 17:56
Цитата:
А загранпаспорт твой, не просрочен? Проверь...
Доктор СИЗО:
может летом путевочку нуротановскую получу в ту же Болгарию
может летом путевочку нуротановскую получу в ту же Болгарию
А загранпаспорт твой, не просрочен? Проверь...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15467
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 18:04
Цитата:
а что, Путин в этой партии состоит?
не знал.
ПолиграфЪ Боярышников:
И вообще в этой партии "Аул" одни приспособленцы и бездари которые и создали свою гоп-компанию
И вообще в этой партии "Аул" одни приспособленцы и бездари которые и создали свою гоп-компанию
а что, Путин в этой партии состоит?
не знал.
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