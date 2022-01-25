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≡ Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43390
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 15:14
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"Люди устали от лжи и лицемерия! Сегодня провел собрание первичной партийной организации своего района, где уведомил о принятом мной решении. К моему удивлению члены ППО не только положительно приняли, но и поддержали, и тоже изъявили желания пойти за мной", – написал Кажмуханбет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2351
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:14
#1
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Дулату Кажмуханбету надо возвращаться в школу, учить русский язык. Когда изучали тему падежей, он явно прогуливал уроки.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
821
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:14
#2
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Вот это уже интересный поворот. Неужели чудеса бывают и люди начинают говорить правду и выходить из этого нурсултана-нуротана?? Неужели наша страна может начать становится демократичной?
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
41
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:16
#3
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Я бы не стал говорить, что "крысы бегут с тонущего корабля"...
Но что мешало им проявить свою позицию раньше? Боялись должности потерять?
Зачем они вообще вступали в эту "партию"? Ведь о её сути стало известно не сегодня и даже не вчера. Счёт идёт уже на годы и десятилетия...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15464
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:17
#4
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//"С того момента, когда я понял, что за ширмой благородного депутатства в нашем городе стоит фиктивная работа как внутри филиала партии, так и в депутатском корпусе.//

переобувание началось.
в какую партию вступят теперь интересно
наверное новую создадут.
может "Тулпар" .
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14853
Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...
Отправлено: 25.01.22 - 15:22
#5
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Цитата:
В Семее сразу трое представителей городского маслихата заявили о сложении депутатских полномочий, а двое из них объявили и о выходе из партии Nur Otan,

Источник:

Буря в стакане. Скорее всего на горизонте появилась какая-то ответственность, а отвечать не хочется.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8367
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Отправлено: 25.01.22 - 16:13
#6
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Хорошее местечко, че понтоваться то..
А может это сигнал от кое кого, чтобы партию пересмотреть под Токаева..
Уберут приставку Нур, сделают Жом?
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