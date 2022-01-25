Re: Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят...

Отправлено: - 15:16

Я бы не стал говорить, что "крысы бегут с тонущего корабля"...

Но что мешало им проявить свою позицию раньше? Боялись должности потерять?

Зачем они вообще вступали в эту "партию"? Ведь о её сути стало известно не сегодня и даже не вчера. Счёт идёт уже на годы и десятилетия...