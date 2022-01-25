Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я как бэ намекаю, что налицо явное нарушение Правил, установленных редакцией - прямое обращение к пользователю форума, не относящееся к данной теме.Но человек уже получил ПП, непонятно за что.
Ветка называется "Вопросы редакции и сообществу". В данном случае пользователь отвечает на вопрос, в котором идет речь о его публикации. Имеет право.
Пользователь Доктор СИЗО переведен в группу полноправных согласно правилам сайта. В понедельник утром в последних 30-ти его комментариях число нарушений было меньше трех.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И да - у кого теперь мне выяснять, за что удалён тот или иной мой коммент, раз вы отказываетесь объяснять?!Это вопрос ко всей редакции.Или это такие карательные меры, применяемые персонально ко мне?!
Ответил вам лично, теперь отвечу и здесь. Я решил прекратить общение с вами после ваших неоднократных оскорблений в адрес сотрудников редакции. Несмотря на мои предупреждения о недопустимости таких выражений даже в личных сообщениях. Так что всё зависит от вас в этой ситуации. Перестанете оскорблять - снова буду отвечать на ваши сообщения.