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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 538 из 538«1...536537538
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:49
#8056
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Сабыр такой наивный мальчик.
Электрон тут цитату давал,как дураки решают свои проблемы.
видать, как уже принято говорить- Путин сильно покусал похоже.
до крови.
теперь сабыр мстит,вешая на него всех собак.
мститель в общем говоря.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14852
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:49
#8057
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Цитата:
Доктор СИЗО:
А у нас в Казахстане, даже заброшенные отделения совхозов имеют хорошие дороги

Пхпхпхпха!!!!!!
Советую съездить в Ульяновку и Белозерку.

Но могу отметить что действительно, бюджетные объекты в Казахстане в значительно лучшем состоянии, чем в России. Я вот в ноябре заделывал окна в школе сына. Окна, наверное, ещё со времен постройки (60-е годы). Пластиковые стоят не везде.

[Исправлено: Victor Yang, 25.01.2022 - 12:51]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15460
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:50
#8058
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Сейчас опять посыпятся мои удаления,


значит есть за что.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15115
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:51
#8059
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Цитата:
Victor Yang:
Советую съездить в Ульяновку и Белозерку.

Не переименовали - значит асфальт там не положено :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15115
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:55
#8060
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Цитата:
alex_60:
Путин сильно покусал похоже. до крови.

За окошком дождь и град.
Это Путин виноват!
Кошка бросила котят —
Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка —
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет —
Рядом Путин, не иначе!

И т.д. :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4834
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 12:59
#8061
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Цитата:
Victor Yang:

Не знаю таких поселков, но где нормальный аким там дороги хорошие. Ездил по дороге, там каждая ямка вручную заделана. Красный кирпич с брошенных ферм использовали и раствор типа бетона. 60 км/час ехать можно.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 13:00]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14852
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 13:28
#8062
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не знаю таких поселков,

Это совсем не значит что их нет. Если в поселке крупное ТОО, по типу что у Иволги были - их напрягают облагораживать поселки, а если мелкие КХ - там только по мелочи их могут напрячь.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14852
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 13:30
#8063
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Цитата:
maxsaf:
Не переименовали - значит асфальт там не положено

Гагарнина переименовали, а под мостом ПЧСТР как стояла вода по весне - так и будет стоять.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 13:42
#8064
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Цитата:
Доктор СИЗО:
60 км/час ехать можно.

Вот это - скорость... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4834
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 13:59
#8065
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Цитата:
Victor Yang:

Бывало и наоборот. 7 лет отработал у крупного землевладельца. Специализировался на проектировании АЗС. Когда я выезжал на авторский надзор в Ленинский район, у водителей мандраж начинался. Написано название малоизвестного переименованного поселка. Ехали наугад, не пытаясь даже узнать, куда мы едем. Когда добирались до конечного пункта, всегда видели, что центральная усадьба совхоза в развалинах стоит, а мы строим Азс в поселке 30 домиков.Только потом стало доходить, что земледельцу нужно 30 механизаторов в поселке, а не 2000 человек на центральной усадьбе.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4834
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.01.22 - 14:15
#8066
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Цитата:
drakon:

Тех, кто любит ездить под 120,км/час, труповозка домой привозит. Народная мудрость. 8-) :oops: :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 25.01.2022 - 14:17]
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